Moustapha Touré décroche un contrat à Metz

Présent avec Metz depuis la reprise, Moustapha Touré (2,03 m, 22 ans) va rester un peu plus longtemps que prévu avec les Canonniers. Initialement sparring-partner pour la présaison, il a finalement été embauché à part entière.

Pour cause, le Charentais a séduit lors de ses quelques sorties amicales avec l’équipe lorraine. Face à Nancy (87-92), équipe de Betclic ÉLITE, il avait assuré 8 points à 3/5, 4 rebonds et 2 passes décisives. Contre l’Alliance Sport Alsace (61-81), pensionnaire de Pro B, il avait fait encore mieux : 12 points à 5/9, 8 rebonds et 1 contre.

De quoi laisser penser qu’il peut exploser cette saison avec Metz ? Formé à La Couronne, tout près d’Angoulême, puis à Poitiers, le poste 3-4 sort d’une saison rookie assez anonyme avec Boulogne-sur-Mer. En 29 matchs sous les couleurs du SOMB, il a tourné à 2,5 points à 40% et 1,3 rebond en 7 minutes de moyenne.