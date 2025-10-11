Recherche
NM1

Levallois reste invaincu après le choc à Lorient, Le Havre caracole en tête de la poule B

NM1 - Levallois a remporté le choc à Lorient et demeure invaincu en tête de la poule A. Derrière, Les Sables d’Olonne repartent de l’avant et Tours frappe très fort à Poissy. En poule B, Le Havre déroule encore et garde les commandes, devant un peloton où Loon-Plage et LyonSO se replacent.
|
00h00
Résumé
Écouter
Levallois reste invaincu après le choc à Lorient, Le Havre caracole en tête de la poule B

Levallois s’est imposé sur le parquet de Lorient dans le choc de la poule A de NM1

Crédit photo : Levallois Metropolitans Basketball Club

Levallois confirme son statut de favori en allant s’imposer à Lorient (82-85) au terme d’un dernier quart-temps renversant. Dans son sillage, la hiérarchie se dessine aussi par les écarts du soir : Les Sables d’Olonne maîtrisent à l’INSEP contre le Pôle France et Tours signe un large succès à Poissy. En poule B, Le Havre aligne une démonstration offensive à plus de 100 points et continue de donner le tempo d’un début de saison maîtrisé.

Poule A : Levallois au mental, Les Sables repartent, Tours impressionne

Le choc de la soirée a tourné en faveur de Levallois, renversant Lorient dans un dernier quart (13-27) étouffant à Kervaric (82-85). Longtemps menés, les Franciliens ont fini par faire sauter le verrou breton pour conserver seul la tête et leur invincibilité. Côté CEP, la frustration domine après avoir tenu les rênes trois quart-temps : « On a péché par manque de réalisme offensif… Leur zone 1-3-1 nous a cassé le rythme », a regretté Pascal Thibaud après coup (source : Ouest-France).

Dans l’après-midi, Les Sables d’Olonne ont déroulé leur basket à l’INSEP (59-91) : défense en place, domination au rebond et rotations productives ont rapidement fait l’écart contre le Pôle France. « L’équipe a montré du sérieux… On a bien négocié ce match toujours un peu piège à l’INSEP », a savouré François Sence, satisfait d’avoir pu faire tourner (source : Ouest-France).

Tours a, lui, signé le carton du soir à Poissy (73-114). Maîtrise défensive, contrôle du rebond et adresse extérieure ont permis au TMB d’installer très vite une marge insurmontable et d’affirmer, derrière Levallois et Lorient, une candidature crédible au très haut de tableau. Angers a livré son match référence contre Fougères (103-75), avec du rythme, de la pression défensive et un collectif discipliné : « On a retrouvé notre ADN : physique et conquérant », a résumé John Delay, tout en appelant à enchaîner (source : Ouest-France).

Enfin, Tarbes-Lourdes a confirmé sa dynamique – malgré la suspension de Mike Joseph – en s’imposant à Val de Seine (62-80), porté par l’adresse extérieure (13 tirs primés) et l’activité de Tom Wiscart Goetz (25 points). Le derby Vitré–Rennes a été interrompu après dix minutes suite à une panne de chrono ; la FFBB doit statuer sur la suite de la rencontre.

NM1 – Journée 5
07/10/2025
CHA Chartres
87 89
TOU Toulouse
10/10/2025
PFB Pôle France
59 91
SAB Sables Vendée Basket
VDS Val de Seine Basket
62 80
TAR Tarbes-Lourdes
ANG Angers
103 75
FOU Pays de Fougères
POI Poissy
73 114
TOU Tours
LOR Lorient
82 85
LEV Levallois
VIT Vitré
REN Rennes

 

 

Poule B : Le Havre déroule, Loon-Plage et LyonSO se relancent

Devant 3 604 spectateurs aux Docks, Le Havre a transformé la réception du promu Salon en démonstration (101-66). Entrée tonitruante, domination au rebond et adresse constante : le STB a dépassé la barre des 100 points pour la deuxième fois de l’ère Lauriane Dolt en championnat. « On a été consistants, on s’est adaptés à leurs changements défensifs et on a maintenu l’écart », a apprécié la coach havraise (source : Paris-Normandie). Dans l’attente de savoir si sa victoire contre Besançon sera maintenue, le leader normand garde sereinement la main sur la poule.

Derrière, Loon-Plage a enchaîné un troisième succès de rang face à Charleville-Mézières (90-63), avec une première mi-temps de contrôle (50-26) et une défense qui étouffe progressivement l’adversaire. « C’est le premier match où on démarre vraiment bien… On se repositionne », s’est félicité Quentin Wadoux, tout en regrettant la blessure de Tony Housieaux (source : La Voix du Nord).

Fos Provence a envoyé un signal dans le combat physique contre Berck (82-69) : barbelés défensifs, hégémonie intérieure (Mendy/Bernaoui/Karabi) et gestion des temps forts malgré une adresse extérieure en berne. LyonSO a renoué avec la victoire contre Besançon (64-52) en s’appuyant sur la défense et le rebond offensif, quand Metz a fini par contenir le sursaut de Saint-Vallier pour décrocher son premier succès (94-83).

La cinquième journée se bouclera avec SCABB–Boulogne (samedi) et Orchies–Mulhouse (mardi).

NM1 – Journée 5
10/10/2025
STB Le Havre
101 66
SAL Pays Salonais Basket 13
MET Metz
94 83
SVB Saint-Vallier
FOS Fos Provence
82 69
BER Berck Rang du Fliers
LOO Loon Plage
90 63
CHA Charleville-Méz.
LYO LyonSO
64 52
BES Besançon
11/10/2025
SCA SCABB Lab
BOU Boulogne-sur-Mer
14/10/2025
ORC Orchies
MUL Mulhouse Mustangs

 

 

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
