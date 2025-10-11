Levallois reste invaincu après le choc à Lorient, Le Havre caracole en tête de la poule B

Levallois confirme son statut de favori en allant s’imposer à Lorient (82-85) au terme d’un dernier quart-temps renversant. Dans son sillage, la hiérarchie se dessine aussi par les écarts du soir : Les Sables d’Olonne maîtrisent à l’INSEP contre le Pôle France et Tours signe un large succès à Poissy. En poule B, Le Havre aligne une démonstration offensive à plus de 100 points et continue de donner le tempo d’un début de saison maîtrisé.

Poule A : Levallois au mental, Les Sables repartent, Tours impressionne

Le choc de la soirée a tourné en faveur de Levallois, renversant Lorient dans un dernier quart (13-27) étouffant à Kervaric (82-85). Longtemps menés, les Franciliens ont fini par faire sauter le verrou breton pour conserver seul la tête et leur invincibilité. Côté CEP, la frustration domine après avoir tenu les rênes trois quart-temps : « On a péché par manque de réalisme offensif… Leur zone 1-3-1 nous a cassé le rythme », a regretté Pascal Thibaud après coup (source : Ouest-France).

Dans l’après-midi, Les Sables d’Olonne ont déroulé leur basket à l’INSEP (59-91) : défense en place, domination au rebond et rotations productives ont rapidement fait l’écart contre le Pôle France. « L’équipe a montré du sérieux… On a bien négocié ce match toujours un peu piège à l’INSEP », a savouré François Sence, satisfait d’avoir pu faire tourner (source : Ouest-France).

Tours a, lui, signé le carton du soir à Poissy (73-114). Maîtrise défensive, contrôle du rebond et adresse extérieure ont permis au TMB d’installer très vite une marge insurmontable et d’affirmer, derrière Levallois et Lorient, une candidature crédible au très haut de tableau. Angers a livré son match référence contre Fougères (103-75), avec du rythme, de la pression défensive et un collectif discipliné : « On a retrouvé notre ADN : physique et conquérant », a résumé John Delay, tout en appelant à enchaîner (source : Ouest-France).

Enfin, Tarbes-Lourdes a confirmé sa dynamique – malgré la suspension de Mike Joseph – en s’imposant à Val de Seine (62-80), porté par l’adresse extérieure (13 tirs primés) et l’activité de Tom Wiscart Goetz (25 points). Le derby Vitré–Rennes a été interrompu après dix minutes suite à une panne de chrono ; la FFBB doit statuer sur la suite de la rencontre.

Poule B : Le Havre déroule, Loon-Plage et LyonSO se relancent

Devant 3 604 spectateurs aux Docks, Le Havre a transformé la réception du promu Salon en démonstration (101-66). Entrée tonitruante, domination au rebond et adresse constante : le STB a dépassé la barre des 100 points pour la deuxième fois de l’ère Lauriane Dolt en championnat. « On a été consistants, on s’est adaptés à leurs changements défensifs et on a maintenu l’écart », a apprécié la coach havraise (source : Paris-Normandie). Dans l’attente de savoir si sa victoire contre Besançon sera maintenue, le leader normand garde sereinement la main sur la poule.

Derrière, Loon-Plage a enchaîné un troisième succès de rang face à Charleville-Mézières (90-63), avec une première mi-temps de contrôle (50-26) et une défense qui étouffe progressivement l’adversaire. « C’est le premier match où on démarre vraiment bien… On se repositionne », s’est félicité Quentin Wadoux, tout en regrettant la blessure de Tony Housieaux (source : La Voix du Nord).

Fos Provence a envoyé un signal dans le combat physique contre Berck (82-69) : barbelés défensifs, hégémonie intérieure (Mendy/Bernaoui/Karabi) et gestion des temps forts malgré une adresse extérieure en berne. LyonSO a renoué avec la victoire contre Besançon (64-52) en s’appuyant sur la défense et le rebond offensif, quand Metz a fini par contenir le sursaut de Saint-Vallier pour décrocher son premier succès (94-83).

La cinquième journée se bouclera avec SCABB–Boulogne (samedi) et Orchies–Mulhouse (mardi).