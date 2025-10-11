L’ASVEL avec De Colo contre Le Mans mais sans Ajinça ?

Bousculée en EuroLeague jeudi sur le parquet du Real Madrid, l’ASVEL n’aura pas le temps de souffler. Ce samedi soir (20h30), l’équipe de Pierric Poupet accueille Le Mans à l’Astroballe pour une affiche piégeuse de Betclic ÉLITE. D’après Le Progrès, le staff espère récupérer Nando De Colo, touché contre Baskonia, tandis que Melvin Ajinça, victime d’une chute à Saint-Quentin, pourrait manquer la rencontre.

Un duel entre deux équipes ambitieuses

Face au MSB, Villeurbanne devra se méfier. L’équipe sarthoise reste sur une belle dynamique depuis l’arrivée de Guillaume Vizade, auréolé d’un titre en Leaders Cup et d’un statut de finaliste de la Coupe de France la saison passée. Mercredi encore, Le Mans a failli s’imposer à Subotica en Ligue des Champions (défaite 74-73), avant de poser ses valises près de Lyon pour préparer ce déplacement.

De Colo espéré, Ajinça incertain

Côté villeurbannais, Pierric Poupet espère pouvoir compter sur le retour de son capitaine Nando De Colo, absent depuis une semaine. L’expérience et la gestion du rythme de l’arrière seront précieuses face à une équipe mancelle redoutable dans les gros matchs. En revanche, l’incertitude demeure concernant Melvin Ajinça, touché à la hanche après une mauvaise réception à Saint-Quentin.

Le Mans, déjà vainqueur de l’ASVEL en présaison, s’avance sans complexe. Avec un collectif solide mené par Trevor Hudgins, Travante Williams ou encore le pivot Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) (2,18 m), le MSB espère une nouvelle fois frapper un grand coup contre un club d’EuroLeague.

Un test mental pour l’ASVEL

Pour les Villeurbannais, cette rencontre est avant tout une question d’attitude. Vainqueurs de Nancy et Saint-Quentin sur leurs deux premières journées de championnat, les coéquipiers d’Edwin Jackson doivent imposer une constance défensive et un état d’esprit conquérant à domicile.

Pierric Poupet l’a répété : « Le championnat reste une priorité. » Une victoire ce samedi permettrait à l’ASVEL de conserver sa dynamique avant une nouvelle semaine européenne chargée.