Rodrigue Beaubois de retour avec l’Anadolu Efes face à Monaco !

L’Anadolu Efes récupère deux éléments importants pour son déplacement à Monaco ce mercredi soir (18 heures 30). Pas épargnés par les blessures, les Stambouliotes ont annoncé le retour de Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) et Erkan Yilmaz, quelques heures avant de disputer la 13e journée d’EuroLeague à Gaston-Médecin.

Tedavileri devam eden dört oyuncumuz AS Monaco karşısında sahaya çıkamayacaklar: *Shane Larkin

*PJ Dozier

*Georgios Papagiannis

*Vincent Poirier Beş oyuncumuz ise sakatlıklarına rağmen kadroda olacaklar: *Rodrigue Beaubois ve Cole Swider (dirsek)

*Jordan Loyd (bacak)

*Erkan… pic.twitter.com/5eC95g8sKD — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 26, 2025

Retour accéléré pour Beaubois

Champion NBA avec les Dallas Mavericks en 2011, Rodrigue Beaubois, avait subi une intervention chirurgicale au coude gauche début novembre. L’ancien international français était initialement annoncé absent pour deux semaines, mais son retour a été accéléré, voire précipité par le club, qui admet la présence de « cinq joueurs dans l’équipe malgré leurs blessures ».

Rodrigue Beaubois donc est réintégré, tout comme Cole Swider (coude), Jordan Loyd (jambe), Erkan Yılmaz et Isaïa Cordinier (genou). Il faut dire qu’Efes doit composer avec plusieurs absences importantes, ce qui pousse le staff d’Igor Kokoskov à revoir les timings de retour à la baisse.

L’Anadolu Efes doit en effet déjà composer sans plusieurs blessés de longue durée, notamment Vincent Poirier blessé pendant la préparation à l’EuroBasket, Georgios Papagiannis, et dernièrement le capitaine Shane Larkin, qui a subi une blessure au tendon de l’aine gauche lors du match contre le Bayern Munich lors de la 11e journée.

Actuellement quinzièmes avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, les Stambouliotes accusent deux matchs de retard sur la zone de Play-In. De son côté, leur adversaire du soir Monaco est huitième, avec 7 succès et 5 revers. La Roca Team pourra compter sur son effectif complet ce soir à domicile.