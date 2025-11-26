Recherche
EuroLeague

Rodrigue Beaubois de retour avec l’Anadolu Efes face à Monaco !

Opéré début novembre, Rodrigue Beaubois est apte à jouer le match de la 13e journée avec l'Anadolu Efes face à Monaco (ce soir, 18 heures 30). Son retour a tout de même été accéléré, pour faire face à la cascade de blessures stambouliotes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rodrigue Beaubois de retour avec l’Anadolu Efes face à Monaco !

Opéré début novembre, Rodrigue Beaubois réintègre déjà le groupe de l’Anadolu Efes face à Monaco.

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’Anadolu Efes récupère deux éléments importants pour son déplacement à Monaco ce mercredi soir (18 heures 30). Pas épargnés par les blessures, les Stambouliotes ont annoncé le retour de Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) et Erkan Yilmaz, quelques heures avant de disputer la 13e journée d’EuroLeague à Gaston-Médecin.

Retour accéléré pour Beaubois

Champion NBA avec les Dallas Mavericks en 2011, Rodrigue Beaubois, avait subi une intervention chirurgicale au coude gauche début novembre. L’ancien international français était initialement annoncé absent pour deux semaines, mais son retour a été accéléré, voire précipité par le club, qui admet la présence de « cinq joueurs dans l’équipe malgré leurs blessures ».

Rodrigue Beaubois donc est réintégré, tout comme Cole Swider (coude), Jordan Loyd (jambe), Erkan Yılmaz et Isaïa Cordinier (genou). Il faut dire qu’Efes doit composer avec plusieurs absences importantes, ce qui pousse le staff d’Igor Kokoskov à revoir les timings de retour à la baisse.

LIRE AUSSI

L’Anadolu Efes doit en effet déjà composer sans plusieurs blessés de longue durée, notamment Vincent Poirier blessé pendant la préparation à l’EuroBasket, Georgios Papagiannis, et dernièrement le capitaine Shane Larkin, qui a subi une blessure au tendon de l’aine gauche lors du match contre le Bayern Munich lors de la 11e journée.

Actuellement quinzièmes avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, les Stambouliotes accusent deux matchs de retard sur la zone de Play-In. De son côté, leur adversaire du soir Monaco est huitième, avec 7 succès et 5 revers. La Roca Team pourra compter sur son effectif complet ce soir à domicile.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
psyus66
sur le site de l'euroleague, c'est 19h30 le début du match, pas 18h30
Répondre
(0) J'aime
oscarnivore
Décalage horaire... Sinon, Beaubois "ancien international" ? Sûr ? Me semblait qu'il avait jamais joué en EdF.
Répondre
(0) J'aime
frenchpaul1988
Bonne nouvelle pour le club turc. Ils sortent en plus d'un bon match (victoire 74-73 contre Barcelone). Sinon, concernant Monaco et son "Effectif complet"... Y compros Mike James ? À moins que sa suspension ne vaille qu'en Betclic Elite (sachant que c'est la LNB qui l'a suspendue), ce qui à la limite arrange la Roca Team - c'est une manière comme une autre de préserver un de leurs cadres.
Répondre
(0) J'aime
