Shane Larkin rejoint Vincent Poirier et Rodrigue Beaubois à l’infirmerie de l’Anadolu Efes

L’Anadolu Efes Istanbul devra composer sans son capitaine Shane Larkin pendant les deux prochains mois. Le meneur américano-turc s’est blessé lors de la victoire contre le Bayern Munich vendredi dernier, comptant pour la 11e journée d’EuroLeague.

Le club turc a officialisé la durée d’indisponibilité de son leader sur ses réseaux sociaux : « Notre capitaine, Shane Larkin, qui a subi une blessure au tendon de l’aine gauche lors du match contre le Bayern Munich, sera éloigné des terrains pendant environ 8 semaines. »

Une absence qui complique les ambitions d’Efes

Cette blessure est un nouveau coup dur majeur pour l’Anadolu Efes, déjà en difficulté cette saison avec un bilan de 4 victoires pour 7 défaites en EuroLeague, ce qui les place à la 16e position du classement. L’équipe s’est sortie d’une série de trois matchs sans victoire en venant à bout du Bayern Munich, match au cours duquel Isaia Cordinier avait brillé avec 26 points, son record personnel de la saison. Cette belle performance lui a d’ailleurs valu le titre de MVP de la 11e journée d’EuroLeague.

Du haut de ses 33 ans, Shane Larkin était encore l’un des piliers offensifs d’Efes cette saison, avec 15,8 points et 4,5 passes décisives de moyenne par match. Le meneur affichait également une excellente réussite à 3-points : 41,9% dans l’exercice. Son absence est d’autant plus préjudiciable qu’elle s’ajoute à une infirmerie déjà bien remplie à Istanbul.

L’Anadolu Efes doit en effet déjà composer sans plusieurs blessés de longue durée, notamment Vincent Poirier blessé pendant la préparation à l’EuroBasket, Rodrigue Beaubois et Georgios Papagiannis. De quoi mettre du plan dans l’aile du club, qui ambitionnait de retrouver le sommet de l’EuroLeague cette saison.