EuroLeague

Isaia Cordinier MVP de la 11e journée d’EuroLeague

EuroLeague - Isaia Cordinier a été élu MVP de la 11e journée d’EuroLeague après une prestation majuscule avec l’Anadolu Efes Istanbul, portée notamment par ses 26 points dans la victoire contre le Bayern Munich.
00h00
Isaia Cordinier MVP de la 11e journée d'EuroLeague

Isaïa Cordinier a terminé MVP de la 11e journée de l’EuroLeague

Crédit photo : Sébastien Grasset

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) signe son premier grand coup européen sous les couleurs de l’Anadolu Efes Istanbul : l’international français a été désigné MVP de la 11e journée d’EuroLeague après avoir été le principal artisan du succès stambouliote contre le Bayern Munich (74-72). Une performance de haut niveau qui confirme sa montée en puissance dans la plus grande compétition continentale.

Isaia Cordinier, leader de l’Anadolu Efes face au Bayern

Avec 26 points, Isaia Cordinier a livré son meilleur match de la saison en EuroLeague. L’arrière tricolore a terminé avec une évaluation de 29, la plus élevée parmi les joueurs victorieux de la journée journée. L’Anadolu Efes a pu compter sur son agressivité (6/6 aux lancers), son efficacité près du cercle et sa capacité à peser sur tous les secteurs du jeu : 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 ballons volés.

Ce trophée de MVP de la journée est le deuxième de sa carrière dans la compétition, après celui obtenu lors de la saison 2024-2025 sous le maillot de la Virtus Bologne. Il devient également le premier joueur de l’Anadolu Efes à recevoir cette récompense cette saison.

Cordinier, une récompense qui compte pour la suite

Cette distinction vient confirmer l’importance prise par Isaia Cordinier dans l’effectif de l’Anadolu Efes. Dans une équipe en reconstruction, sa polyvalence et son impact physique apparaissent comme des atouts majeurs. Cette performance pourrait servir de déclic pour un rôle encore plus central dans les semaines à venir.

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

