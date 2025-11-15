Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

26 points et la victoire : Isaïa Cordinier en mode record face au Bayern Munich

Euroleague - L'Anadolu Efes s'est imposé sur le fil contre le Bayern Munich lors de la 11e journée de compétition vendredi soir. Le club turc peut remercier son arrière français Isaïa Cordinier, auteur de 26 points, son record en coupe d'Europe.
|
00h00
Résumé
Écouter
26 points et la victoire : Isaïa Cordinier en mode record face au Bayern Munich

Isaïa Cordinier a réalisé son record de points en coupe d’Europe.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) a dû sortir le grand jeu pour permettre à l’Anadolu Efes de terminer la soirée avec le sourire. Dans une ambiance électrique à Antalya, où le match entre l’équipe d’Istanbul et le Bayern Munich était délocalisé à la demande du club turc vendredi, les Stambouliotes ont dû batailler pour résister au retour bavarois et triompher sur le fil (74-72) lors de la 11e journée d’Euroleague.

Isaïa CORDINIER
Isaïa CORDINIER
26
PTS
4
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
EFE
74 72
BAY

Car sans son leader offensif Shane Larkin, sorti blessé à la fin du premier quart-temps, les Turcs auraient pu voir tous leurs efforts balayés sur un dernier shoot à 3-points de Spencer Dinwiddie, à quelques secondes du buzzer. La tentative du meneur américain s’est finalement écrasée contre la planche, la claquette de Vladimir Lucic a rebondi sur l’anneau sans tomber du bon côté et l’Anadolu Efes a pu exulter, Isaïa Cordinier le premier.

À 5 points de son meilleur total en pro

L’arrière international tricolore, grand artisan de la médaille d’argent olympique des Bleus cet été, a réalisé une performance offensive majeure face au Bayern, la meilleure de sa carrière en coupe d’Europe. En 32 minutes de jeu, il a inscrit 26 points (à 9/13 aux tirs dont 2/4 à 3-points), capté 4 rebonds et délivré 4 passes décisives, pour 29 d’évaluation. Son compatriote Brice Dessert a lui compilé 3 points et 5 rebonds en 20 minutes sur le parquet.

Un mois après ses 24 unités contre le Partizan Belgrade – déjà lors de l’une des quatre victoires de l’Anadolu Efes en Euroleague cette saison – Cordinier établit son nouveau record de points personnel sur la scène continentale. Ces 26 points représentent aussi l’une de ses meilleures marques, toutes compétitions confondues, à 5 longueurs de ses 31 points inscrits avec Nanterre contre Roanne, le 21 décembre 2019… alors que la première division française était encore nommée Jeep Élite.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h0026 points et la victoire : Isaïa Cordinier en mode record face au Bayern Munich
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
Betclic ELITE
00h00Kevin Kokila veut désormais s’imposer parmi « les meilleurs intérieurs de Betclic ELITE »
Betclic ELITE
00h008e journée de Betclic ELITE : un multiplex de tous les dangers, avant un choc tactique entre Bourg-en-Bresse et Paris !
ELITE 2
00h00« Affronter la situation et ne pas se cacher » assure Mickaël Hay après la défaite contre Poitiers
ELITE 2
00h00Le HTV remonte derrière un John Roberson intenable, Roanne peut dire merci à Jahvon Blair
Betclic ELITE
00h00Quelle remontada de Nanterre à Cholet : de -19 avant la mi-temps, à +2 au final !
EuroLeague
00h00L’ASVEL brise aussi sa série de défaites en EuroLeague grâce à un Glynn Watson Jr clutch !
ELITE 2
00h00Poitiers renverse l’Élan Béarnais sur le gong
EuroLeague
00h00[Vidéo] La conférence de presse express du coach valencian après la défaite à Paris : « Le score est 90-86 » Fin.
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
1 / 0