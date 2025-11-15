26 points et la victoire : Isaïa Cordinier en mode record face au Bayern Munich

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) a dû sortir le grand jeu pour permettre à l’Anadolu Efes de terminer la soirée avec le sourire. Dans une ambiance électrique à Antalya, où le match entre l’équipe d’Istanbul et le Bayern Munich était délocalisé à la demande du club turc vendredi, les Stambouliotes ont dû batailler pour résister au retour bavarois et triompher sur le fil (74-72) lors de la 11e journée d’Euroleague.

Car sans son leader offensif Shane Larkin, sorti blessé à la fin du premier quart-temps, les Turcs auraient pu voir tous leurs efforts balayés sur un dernier shoot à 3-points de Spencer Dinwiddie, à quelques secondes du buzzer. La tentative du meneur américain s’est finalement écrasée contre la planche, la claquette de Vladimir Lucic a rebondi sur l’anneau sans tomber du bon côté et l’Anadolu Efes a pu exulter, Isaïa Cordinier le premier.

À 5 points de son meilleur total en pro

L’arrière international tricolore, grand artisan de la médaille d’argent olympique des Bleus cet été, a réalisé une performance offensive majeure face au Bayern, la meilleure de sa carrière en coupe d’Europe. En 32 minutes de jeu, il a inscrit 26 points (à 9/13 aux tirs dont 2/4 à 3-points), capté 4 rebonds et délivré 4 passes décisives, pour 29 d’évaluation. Son compatriote Brice Dessert a lui compilé 3 points et 5 rebonds en 20 minutes sur le parquet.

Un mois après ses 24 unités contre le Partizan Belgrade – déjà lors de l’une des quatre victoires de l’Anadolu Efes en Euroleague cette saison – Cordinier établit son nouveau record de points personnel sur la scène continentale. Ces 26 points représentent aussi l’une de ses meilleures marques, toutes compétitions confondues, à 5 longueurs de ses 31 points inscrits avec Nanterre contre Roanne, le 21 décembre 2019… alors que la première division française était encore nommée Jeep Élite.