France

Florent Piétrus, Michel Gomez et cinq autres figures honorées à l'Académie du Basket français

Florent Piétrus, Jérôme Christ, Nathalie Etienne, Michel Gomez, Goran Radonjic, Charles Tassin et Étienne Onimus font partie de la promotion 2025 de l'Académie du Basket, intronisée ce vendredi 10 octobre à Clermont-Ferrand lors de l'Assemblée générale de la FFBB.
00h00
Florent Piétrus, Michel Gomez et cinq autres figures honorées à l’Académie du Basket français

La promotion 2025 de l’Académie du Basket français

Crédit photo : FFBB

Florent Pietrus (2,02 m, 44 ans), emblématique international français aux 230 sélections, a officiellement fait son entrée à l’Académie du Basket français ce vendredi 10 octobre, aux côtés de six autres grandes figures du basket tricolore. À l’occasion de l’Assemblée générale de la FFBB, à Clermont-Ferrand, la promotion 2025 du « Hall of Fame » du basket français a été dévoilée. Elle célèbre autant les joueurs et entraîneurs que les arbitres et pionniers ayant marqué l’histoire du ballon orange dans l’Hexagone.

Les sept nouveaux membres de l’Académie du Basket français

Florent Piétrus, le symbole de la culture bleue

Véritable pilier de l’équipe de France durant quinze ans, Florent Piétrus (2,01 m, né en 1981) a incarné l’esprit de combat et la fidélité au maillot bleu. Passé par Pau-Orthez, où il a été champion de France à trois reprises (2001, 2003, 2004), il a ensuite bâti une solide carrière en Espagne, avec notamment un titre national en 2006 à Malaga. Surnommé « le ministre de la défense », Piétrus a été de toutes les batailles face à l’Espagne, épaulant Tony Parker et Boris Diaw dans une génération dorée marquée par l’or européen en 2013.

Michel Gomez, l’entraîneur visionnaire

Ancien joueur devenu technicien reconnu, Michel Gomez (né en 1951) a marqué les années 1980 et 1990 sur les bancs de Limoges et Pau-Orthez, avec lesquels il a remporté de nombreux titres. Sélectionneur de l’équipe de France à deux reprises, il a aussi entraîné à l’étranger, notamment au PAOK Salonique. Son exigence et sa longévité en font l’un des coaches les plus respectés du basket français.

Nathalie Etienne, une pionnière du basket féminin

Issue des premières promotions du Centre fédéral, Nathalie Etienne (née en 1962) a dominé la scène féminine dans les années 1980, remportant huit titres consécutifs de championne de France entre 1983 et 1990 avec le Stade Français et Mirande. Joueuse complète, capable de tout faire sur un terrain, elle incarne l’essor du basket féminin français avant l’ère professionnelle.

Jérôme Christ, figure historique de Strasbourg

Disparu en 2023, Jérôme Christ fut un acteur majeur du basket alsacien, joueur, entraîneur puis président de la SIG Strasbourg. Sous sa présidence, le club a décroché son premier titre de champion de France Pro A en 2005. Ailier combatif et sélectionné 58 fois en équipe de France entre 1957 et 1964, il a marqué par sa rigueur et son sens du collectif.

Charles Tassin, l’élégance et la vision du jeu

Ancien international (116 sélections), Charles Tassin (né en 1946) a été un arrière brillant dans les années 1970, meilleur passeur du championnat en 1976 et 1977. Son intelligence de jeu et sa polyvalence l’ont conduit à devenir entraîneur-joueur, puis technicien à succès, notamment en Afrique, où il a remporté la Coupe d’Afrique des Clubs Champions avec Bangui en 1973.

Goran Radonjic, le sifflet d’excellence

D’origine yougoslave, Goran Radonjic (né en 1952) a connu une carrière exceptionnelle d’arbitre international, notamment aux côtés d’Yvan Mainini qui l’a intégré à la FFBB (il est ensuite devenu « chargé des relations Internationales à la FFBB »). Présent aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, il a ensuite arbitré en EuroLeague jusqu’en 2005, en parallèle de son parcours en Pro A, de 1993 à 2007. Il est aujourd’hui reconnu comme une référence du corps arbitral français.

Étienne Onimus, un pionnier du basket tricolore

Sportif accompli et capitaine de la première équipe de France olympique en 1936 à Berlin, Étienne Onimus (1907–1982) est l’un des bâtisseurs du basket hexagonal. Champion avec Mulhouse et Reims dans les années 1930, il symbolise l’âge d’or des débuts du basket en France.

Une Académie qui perpétue la mémoire du basket français

Créée en 2004, l’Académie du Basket français a déjà accueilli plus d’une centaine de légendes, de Jacky Chazalon à Tony Parker, en passant par Richard Dacoury, Cathy Melain ou Laurent Sciarra. La promotion 2025 perpétue cette tradition de reconnaissance et de transmission, en honorant ceux qui ont contribué à faire rayonner le basket français, sur les parquets comme en dehors.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
