Las Vegas champion WNBA, fin de saison prometteuse pour Monique Akao Makani avec Phoenix

Les Las Vegas Aces continuent de régner sur la WNBA. En s’imposant 97 à 86 face à Phoenix dans le match 4 des Finales, la franchise du Nevada a décroché son troisième titre en quatre saisons, portée par une A’ja Wilson irrésistible (31 points, 9 rebonds). En face, les Mercury ont vu leur aventure s’achever malgré une belle prestation de Monique Akao Makani, auteure de 10 points, 5 rebonds et 4 passes pour conclure une saison riche en apprentissage.

A’ja Wilson et les Aces entrent dans la légende

L’histoire s’écrit encore un peu plus pour A’ja Wilson et Las Vegas. Avec ce nouveau sacre, la star américaine devient la première joueuse de l’histoire à cumuler sur une même saison le titre de MVP, meilleure scoreuse, meilleure défenseure et MVP des Finales. « Nous avons cru les unes en les autres et voilà le résultat. C’est une bénédiction », a déclaré la quadruple MVP, émue, après le match.

Les Aces, guidées par Chelsea Gray (18 points), Jackie Young (18 points, 8 passes) et Jewell Loyd (12 points à 4/8 à 3-points), ont dominé la série de bout en bout, sans jamais trembler. Leur coach Becky Hammon, visiblement émue, a salué un groupe « prêt à tout donner jusqu’à la dernière minute ».

Avec cette troisième bague (2022, 2023 et 2025), Las Vegas rejoint les Houston Comets parmi les rares dynasties à avoir marqué la WNBA de leur empreinte.

Fin de saison encourageante pour Monique Akao Makani

Arrivée cet été à Phoenix, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a progressivement trouvé sa place au sein de l’effectif des Mercury. Lors du dernier match des finales, la Franco-Camerounaise a encore montré son potentiel : 10 points à 3/7 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 28 minutes.

Face à l’armada de Las Vegas, Phoenix s’est appuyé sur Kahleah Copper (30 points) et Alyssa Thomas (17 points, 12 rebonds, 10 passes), sans parvenir à inverser la tendance. Mais la saison reste encourageante pour la jeune Akoa-Makani, qui a su s’adapter à la rigueur du championnat américain après une formation en Europe.

L’internationale camerounaise espère désormais capitaliser sur cette première expérience de haut niveau pour poursuivre sa progression, possiblement lors d’une future saison WNBA après avoir joué à Bourges durant l’hiver.

Une WNBA toujours plus spectaculaire

Avec ce nouveau titre pour Las Vegas, la WNBA confirme sa montée en puissance, tant en intensité qu’en visibilité. Entre la domination des Aces, l’émergence de nouvelles stars et la présence croissante de joueuses internationales comme Monique Akao Makani, la ligue s’affirme comme un spectacle mondial.

La prochaine saison s’annonce déjà passionnante, avec plusieurs Françaises – Gabby Williams, Dominique Malonga, Janelle Salaün, Carla Leite, Marine Johannès, Iliana Rupert, ou encore Akao-Makani – susceptibles d’y briller à nouveau.