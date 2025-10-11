Recherche
Betclic Élite

Le retour de William McDowell-White, un renfort de taille pour la JL Bourg

Betclic ELITE - Absent depuis le début de saison, William McDowell-White va effectuer ses débuts officiels avec la JL Bourg ce samedi face au Portel. Le meneur australien apporte un vrai plus dans la gestion du jeu et l'équilibre collectif de la « Jeu ».
Le retour de William McDowell-White, un renfort de taille pour la JL Bourg

William McDowell-White, ici en présaison, va jouer son premier match officiel avec la JL Bourg

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JL Bourg va enfin pouvoir compter sur William McDowell-White (1,95 m, 27 ans) rapporte Le Progrès. Touché à la cuisse depuis plusieurs semaines, le meneur australien va disputer son premier match officiel avec les Bressans ce samedi face au Portel. Un retour très attendu, tant le joueur s’était montré convaincant en préparation, avec ses 8,3 points, 4,5 passes décisives et 2,8 rebonds de moyenne.

PROFIL JOUEUR
William MCDOWELL-WHITE
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 27 ans (13/04/1998)

Nationalités:

Australia_flag.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
5,8
#156
REB
2,5
#139
PD
3,2
#32

Un leader attendu à la mène

Arrivé cet été pour diriger le jeu de la JL Bourg, William McDowell-White s’était imposé dès les matchs amicaux comme un véritable chef d’orchestre. Meneur capable d’impliquer ses coéquipiers tout en maintenant un haut niveau défensif, il devrait rapidement devenir une pièce centrale du dispositif de Frédéric Fauthoux. Sa vision du jeu et son sens du tempo doivent permettre à la « Jeu » de mieux contrôler ses temps faibles, un point encore perfectible sur ce début de saison.

L’assistant coach Jean-Baptiste Lecrosnier insiste sur cette dynamique collective déjà en place : « Depuis le départ, on sent que cette équipe a la volonté de jouer ensemble, de se passer la balle et de défendre ensemble. À l’intérieur d’un match, nous ne sommes encore pas complètement constants. Mais c’est le début de saison et nous avons changé dix joueurs sur onze. »

Une JL Bourg déjà en avance

Malgré un effectif largement renouvelé, la JL Bourg affiche un visage séduisant et des résultats prometteurs. L’équipe bressane a su trouver un équilibre entre agressivité défensive et partage du ballon, des marqueurs forts de la philosophie Fauthoux. Le retour de McDowell-White devrait encore fluidifier cette mécanique collective, notamment dans les moments clés.

« Pour ce premier match de championnat à domicile, nous devrons très bien commencer et maintenir un niveau d’intensité élevé pendant 40 minutes », ajoute Lecrosnier. Avec l’Australien à la baguette, la « Jeu » espère désormais franchir un nouveau cap.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
