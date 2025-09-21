La JL Bourg perd pour 3 à 4 semaines son seul joueur avec de l’expérience EuroLeague

C’est un nouveau coup dur pour la JL Bourg. Dans une pré-saison qui se passe très bien pour les rouge et blanc (6 victoires en 7 matchs), c’est niveau santé que le bât blesse. Après la blessure d’Anthony Labanca pour 3 à 4 semaines, c’est une autre recrue qui sera absente pour la même durée, sur une blessure similaire. La pré-saison a fait des dégâts.

La JL a en effet annoncé ce samedi 20 septembre dans un communiqué que l’arrière australien William McDowell-White (1,95 m, 27 ans) avait subi une « blessure musculaire » et sera absent 3 à 4 semaines. Il ratera donc les premiers matchs de la saison, que ce soit en championnat ou en EuroCup. Un retour peut-être anticipé le week-end du 18 et 19 septembre, si le délai est respecté. Les joueurs ont « donné énormément d’efforts dans cette préparation, pour compenser leur manque de vécu collectif. Ce qui a probablement engendré ces blessures » tente d’expliquer le communiqué.

Composer avec les absences

Les lignes arrières de l’équipe sont donc décimées par la perte de ces deux arrières. « Les jeunes joueurs vont devoir mettre un coup d’accélérateur dans l’apprentissage pour combler nos manques de joueurs expérimentés », comme l’indique le communiqué du club. Ce dernier fait aussi remarquer que McDowell-White est le seul joueur de l’effectif burgien à avoir déjà joué en EuroLeague. La saison dernière avec l’ALBA Berlin (aujourd’hui en EuroCup), et épisodiquement lors de la saison 2017/18 avec Brose Bamberg (aujourd’hui en ENBL). Les suiveurs des prospects français se souviendront aussi de lui du côté des New Zealand Breakers en NBL, où il a évolué aux côtés d’Ousmane Dieng, Hugo Besson et Rayan Rupert ces dernières années.

McDowell-White est surtout un joueur intelligent, capable de faire jouer les autres. Son profil est important dans un collectif comme celui de la J. Il est « capable de créer sans monopoliser le ballon… Nous souhaitions varier les axes de création et ne pas reposer uniquement sur des joueurs à l’aise sur jeu direct. Ce qui est souvent le cas des meneurs formés aux US… Nous pensons que c’est ce profil précis qui peut aider l’équipe de l’an prochain à performer » indiquait le GM François Lamy en juillet. En pré-saison, il cumulait 8,3 points, 2,8 rebonds et 4,5 passes décisives en 26 minutes de moyenne.

Freddy Fauthoux, de retour sur le banc, va donc devoir composer sans lui pour les prochains matchs. Déjà ce samedi, il n’a pas eu de problème à dominer le Napoli Basket (109-77). En faisant notamment jouer le jeune Juwan Ekanga-Ehawa (4 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 5 interceptions) sur les lignes arrières. Darius McGhee et Assemian Moularé ont aussi distribué 7 caviars chacun, pour un total de… 33 en cumulé. Ce qui est une bonne nouvelle.

