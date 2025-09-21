Recherche
Betclic Élite

Adam Mokoka affiche ses ambitions avec la JL Bourg : « Gagner au moins un titre cette saison »

Betclic ELITE - De retour en France, Adam Mokoka s’est engagé avec la JL Bourg. L’arrière international français, passé par Chicago en NBA, entend franchir un cap et rêve de titres avec l’ambitieuse formation bressane.
00h00
Résumé
Adam Mokoka affiche ses ambitions avec la JL Bourg : « Gagner au moins un titre cette saison »

Adam Mokoka est l’une des recrues phares de la JL Bourg

Crédit photo : Jacques Cormarèche

De retour dans l’Hexagone, Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) a choisi la JL Bourg pour relancer sa carrière en France. L’ailier international s’est exprimé lors du Media Day de la LNB organisé à Roland-Garros. L’ancien joueur de Chicago, Cluj ou encore Venise a confié vouloir marquer son retour par un objectif fort : emmener la Jeu vers un trophée.

Un parcours atypique avant Bourg

Champion d’Europe U16 en 2014 et U18 en 2016 avec la génération 1998, Adam Mokoka a beaucoup voyagé. De la NBA avec les Chicago Bulls (25 matchs disputés) à la Roumanie, en passant par la Serbie et l’Italie, il a accumulé les expériences. « J’ai pu connaître plusieurs styles de jeu, acquérir de l’expérience et gagner en maturité », explique-t-il au Progrès.

Poste 3/2 athlétique et défenseur intense, il revient notamment en France pour retrouver Frédéric Fauthoux, qui l’avait encadré en équipe de France U16 (à Riga) puis retenu en équipe de France A l’an dernier. « J’avais d’abord envie de revenir en France. Ensuite, je voulais retrouver Fred Fauthoux qui m’a retenu en équipe de France A (4 sélections) en novembre dernier et avec qui j’avais été champion d’Europe U16… J’avais aussi la volonté d’évoluer dans un club ambitieux et de montrer de bonnes choses au sein d’une équipe renouvelée », souligne-t-il.

Un effectif presque totalement renouvelé

La JL Bourg a tourné la page de sa précédente saison en changeant dix joueurs sur onze. Loin de s’inquiéter de cette reconstruction, Mokoka y voit une opportunité : « Je trouve cela excitant. On ne peut être que confiant lorsqu’on voit tous ces bons joueurs, avec un mélange de jeunesse et d’expérience ».

L’ancien joueur de Cluj-Napoca fait partie de ce groupe qui vise haut dès le début de la saison, malgré une préparation tronquée par les absences. Le premier rendez-vous officiel est fixé au 27 septembre face à Limoges.

Objectif : franchir le cap

Demi-finaliste des playoffs ces dernières saisons, Bourg veut aller plus loin. Mokoka n’hésite pas à afficher la couleur : « C’est possible d’aller jusqu’à la finale ! Nous voulons franchir une nouvelle marche et gagner au moins un titre. Il y a quatre compétitions différentes, il faut a minima en remporter une ».

L’ambition est claire : cette JL Bourg 2025-2026 veut convertir son potentiel en réussite concrète.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
EuroCup
EuroCup
