EuroCup

Sans jouer, la JL Bourg signe la meilleure opération de la soirée en EuroCup

Grâce à la victoire de Chemnitz contre le Besiktas Istanbul, la JL Bourg a fait le trou en tête de son groupe d'EuroCup... à condition de faire respecter la logique la semaine prochaine contre le Panionios Athènes.
00h00
Sans jouer, la JL Bourg signe la meilleure opération de la soirée en EuroCup

Les Niners d’Amadou Sow ont rendu un fier service à la JL Bourg

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Il y a des journées plus difficiles que d’autres… En quelques heures mardi soir, la JL Bourg a battu Saint-Quentin, composté son billet pour la Leaders Cup et même… renforcé sa première place en EuroCup, sans pourtant jouer de match européen.

Toutefois, le club bressan a appris, avec satisfaction, que Chemnitz avait battu le Besiktas Istanbul d’Ismaël Kamagate (8 points à 100% et 5 rebonds en 12 minutes) sur le fil (97-95), avec 27 unités pour l’ancien blésois et strasbourgeois, Amadou Sow.

Amadou SOW
Amadou SOW
27
PTS
4
REB
1
PDE
Logo EuroCup
CHE
97 95
BES

Par conséquent, la JL Bourg se retrouve désormais détachée en tête, avec deux longueurs d’avance sur le Besiktas Istanbul, à condition de battre la lanterne rouge Panionios la semaine prochaine…

La JL Bourg plus que jamais leader de sa poule en cas de victoire la semaine prochaine contre Panionios ?

Un mardi 30 décembre qui pourrait marquer une vraie belle opération pour les hommes de Frédéric Fauthoux en cas de victoire, puisque les deux équipes à égalité à la 3e place, le Buducnost Podgorica et le Türk Telekom Ankara, s’affronteront directement. Ce qui pourrait renvoyer un club à trois longueurs. Pas neutre lorsqu’on sait que seuls les deux premiers de la poule se qualifieront directement pour les quarts de finale, sans passer par la loterie des huitièmes sur match sec…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
EuroCup
EuroCup
aurelien_frvg
Let's go, allez la Jeu !!!
