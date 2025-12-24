Sans jouer, la JL Bourg signe la meilleure opération de la soirée en EuroCup

Il y a des journées plus difficiles que d’autres… En quelques heures mardi soir, la JL Bourg a battu Saint-Quentin, composté son billet pour la Leaders Cup et même… renforcé sa première place en EuroCup, sans pourtant jouer de match européen.

Toutefois, le club bressan a appris, avec satisfaction, que Chemnitz avait battu le Besiktas Istanbul d’Ismaël Kamagate (8 points à 100% et 5 rebonds en 12 minutes) sur le fil (97-95), avec 27 unités pour l’ancien blésois et strasbourgeois, Amadou Sow.

Par conséquent, la JL Bourg se retrouve désormais détachée en tête, avec deux longueurs d’avance sur le Besiktas Istanbul, à condition de battre la lanterne rouge Panionios la semaine prochaine…

Un mardi 30 décembre qui pourrait marquer une vraie belle opération pour les hommes de Frédéric Fauthoux en cas de victoire, puisque les deux équipes à égalité à la 3e place, le Buducnost Podgorica et le Türk Telekom Ankara, s’affronteront directement. Ce qui pourrait renvoyer un club à trois longueurs. Pas neutre lorsqu’on sait que seuls les deux premiers de la poule se qualifieront directement pour les quarts de finale, sans passer par la loterie des huitièmes sur match sec…