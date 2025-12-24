Recherche
EuroLeague

Hapoël Tel-Aviv – Valence, un duo de promus leaders de l'EuroLeague à Noël

EuroLeague - Co-leader de l’EuroLeague avant son déplacement à Munich, l’Hapoël Tel-Aviv a confirmé son excellent début de saison en s’imposant avec autorité face au Bayern (72-82). Une victoire maîtrisée, acquise dans une salle qui retrouvait ses supporters après une longue série de matchs à l’extérieur, et pour la première de Pešić sur le banc bavarois. Le club israélien est leader à Noël devant un autre promu, Valence, puisque le FC Barcelone s'est incliné sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul.
|
Hapoël Tel-Aviv – Valence, un duo de promus leaders de l’EuroLeague à Noël

Elijah Bryant et l’Hapoël Tel-Aviv, promus en EuroLeague cette saison, sont leaders à Noël

Crédit photo : EuroLeague

Par Julie Germon, à Munich,

En début d’année, l’objectif de l’Hapoël Tel-Aviv était clair : conserver sa place en EuroLeague pour conserver sa licence dans la compétition. Une mission délicate pour un club tout juste promu, car si l’investissement financier permet de construire un effectif ambitieux, il ne garantit ni sa cohérence ni des résultats immédiats. À Munich, le club de Tel-Aviv a démontré qu’il ne s’agissait pas simplement d’un projet clinquant, mais bien d’une équipe structurée, disciplinée et déjà mature.

– Journée 18

No Micic, no problem

Sur le banc, Dimitris Itoudis a une nouvelle fois incarné cette exigence permanente, parcourant sa zone sans relâche pendant quarante minutes. Privé de son meneur numéro un, Vasilije Micic (1,95 m, 31 ans), blessé à l’épaule, l’entraîneur grec a surpris en lançant Yam Madar dans le cinq de départ. Habituellement utilisé par séquences, le meneur israélien a immédiatement donné le ton par son activité défensive, harcelant les porteurs de balle et ralentissant la mise en place du jeu munichois.

Collectivement, l’Hapoël a étouffé le Bayern. Les aides étaient rapides, les replis constants, et même lorsqu’un défenseur se faisait franchir, un second venait systématiquement gêner le tir. Cette rigueur a permis aux Israéliens de prendre l’avantage dès le premier quart-temps, notamment grâce à une domination nette au rebond offensif, symbole de leur supériorité physique et de leur engagement. Un secteur qui a provoqué l’énervement du nouveau coach Svetislav Pešić après la rencontre, tant son équipe a laissé de secondes chances à son adversaire : « Nous devons jouer beaucoup mieux. J’ai eu l’impression ce (mardi) soir que notre adversaire jouait à cinq contre zéro. Ils doivent ressentir notre présence physique. Ils doivent sentir que nous sommes là ». Seul Andreas Obst (1,91 m, 29 ans) a véritablement résisté côté bavarois, parvenant à maintenir son équipe à flot en début de match.

Après la défense, l’Hapoël a également affiché toute sa qualité offensive. L’équipe s’est appuyée sur des cadres expérimentés, à l’image d’Elijah Bryant (1,96 m, 30 ans), très juste dans ses choix et précieux pour donner du rythme au jeu. Lorsque le Bayern est parvenu à recoller grâce à quelques paniers près du cercle, Itoudis a immédiatement stoppé le jeu. Au retour du temps mort, ses joueurs ont parfaitement appliqué les consignes, faisant circuler la balle avec patience et exploitant rapidement les mismatches, tandis que Munich subis et peine dans le jeu. À la pause, Tel-Aviv compte déjà une avance confortable.

Elijah BRYANT
Elijah BRYANT
18
PTS
7
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
BAY
72 82
HAP

Un 16-0 en 6 minutes pour faire le break

Le Bayern a tenté de revenir en début de troisième quart-temps, sans jamais vraiment inverser la dynamique. L’Hapoël en a profité pour porter un coup fatal avec un impressionnant 16-0 en l’espace de six minutes, creusant définitivement l’écart.

Malgré une réaction d’orgueil et un bon dernier quart-temps (26-18), le Bayern n’est jamais parvenu à revenir à moins de dix points. Même dans les dernières secondes, alors que la victoire était acquise, Itoudis a continué d’exiger rigueur et précision, n’hésitant pas à prendre un temps mort pour rappeler ses standards : « Nous savions que nous allions affronter une équipe en forme après une quarantaine de jours passés à l’extérieur. Les changements au sein du staff technique sont toujours une source de motivation supplémentaire. Mais nous voulions aussi rebondir et défendre notre avance, et je pense que nous y sommes parvenus », a déclaré l’entraîneur de l’Hapoel, Dimitris Itoudis.

L’Hapoël Tel-Aviv, leader à Noël devant un autre promu, Valence

Cette première place au classement peut surprendre par le statut de nouveau venu de l’Hapoël en EuroLeague, mais à la vue du contenu proposé, elle apparaît logique. Co-leader avant la 18e journée, le FC Barcelone (12 victoires et 6 défaites) a perdu d’un point sur le parquet du champion en titre, le Fenerbahçe Istanbul, (72-71). De quoi reléguer les Catalans derrière un autre promu, Valence (2e, avec 12 victoires et 6 défaites) – qui a battu Baskonia (91-81) ce mardi -, et le Panathinaïkos Athènes (3e, avec 12 victoires et 6 défaites).

Reste désormais à savoir si l’Hapoël Tel-Aviv et Valence seront capables de tenir cette cadence sur la durée d’une saison longue et exigeante.

