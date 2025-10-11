Officiel : Saša Obradović de retour sur le banc de l’Étoile Rouge de Belgrade

C’est officiel : Saša Obradović est le nouvel entraîneur de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le club serbe a annoncé la nouvelle ce samedi sur ses réseaux sociaux, confirmant le retour d’un technicien emblématique. Déjà passé sur le banc du club pour un passage éclair en 2020, le Serbe revient dans une maison qu’il connaît par cœur pour prendre la suite de Ioannis Sfairopoulos relevé de ses fonctions après deux ans à la tête du club suite au décevant début de la saison 2025/2026.

Нови тренер нашег првог тима од данас је и званично Саша Обрадовић, некадашњи првотимац и тренер нашег клуба. Обрадовић је, велики део играчке каријере провео управо у Црвеној звезди за коју је играо у три наврата, а током пандемије ковида 2020. године био је и тренер… pic.twitter.com/lW8XYOHQRu — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 11, 2025

Le retour d’un enfant du club

Dans son communiqué, le club serbe a rappelé le lien fort qui unit Obradović à la Zvezda : « Le nouvel entraîneur de notre équipe première à compter d’aujourd’hui est officiellement Saša Obradović, ancien joueur de l’équipe première et entraîneur de notre club. »

Triple ancien joueur de l’Étoile Rouge (1988/93, 1994 et 1999/00), le Champion du Monde 1998 avec la Yougoslavie a marqué les supporters par sa combativité et son attachement au maillot rouge et blanc. Son retour sur le banc de Belgrade a des allures de retrouvailles naturelles pour celui que le club salue d’un simple « Bienvenue à la maison, Saša ! »

A Crvena zvezda legend is back home – ready to chase new dreams with his beloved club. His new chapter begins on Tuesday, debuting against Zalgiris in the Belgrade arena ❤️🤍 Добро дошао својој кући, Сале!#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/tvKb5Pik18 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 11, 2025

Après Monaco, un nouveau défi européen

Dernier club entraîné par Obradović, Monaco reste un passage marquant de sa carrière récente. Sous ses ordres, la Roca Team avait franchi un cap historique, atteignant pour la première fois de son histoire le Final Four 2023 de l’EuroLeague. Par la suite son nom avait été murmuré du coté de la Virtus Bologne en Italie ou bien encore chez le voisin espagnol comme potentiel remplaçant de Pablo Laso sur le banc de Baskonia. Son expérience du très haut niveau européen, ajoutée à sa connaissance du championnat serbe et de la passion de Belgrade, font de ce retour un recrutement ambitieux pour l’Étoile Rouge, actuellement en quête de stabilité après un début de saison mitigé en EuroLeague (1 victoire pour 2 défaites) et une 16ème place au classement.

Une mission : relancer la machine rouge et blanche

Avec l’appui du public bouillant de la Stark Arena, Saša Obradović aura pour mission de remettre l’Étoile Rouge sur le devant de la scène, en Serbie comme sur la scène continentale. Premier test pour l’ancien Monégasque mardi pour la venue à Belgrade du Zalgiris Kaunas, leader invaincu de l’EuroLeague avec 3 victoires en 3 matchs.