Onze mois après son éviction de Monaco, Sasa Obradovic va reprendre du service !

« Je vais attendre une bonne opportunité, une bonne équipe, quelque chose qui me fait vraiment envie », nous confiait Sasa Obradovic (56 ans) en décembre 2024, quelques semaines après son éviction de l’AS Monaco. Et dans ce cadre, comment résister à l’appel du cœur ?

Alors que l’Étoile Rouge a déjà envie de tout envoyer bazarder après seulement trois matchs officiels (pour trois défaites, dont une à domicile contre Zadar), menaçant son coach Ioannis Sfairopoulos d’une rupture de contrat, le technicien serbe devrait revenir au chevet de « son » club selon Telegraf.

Un rêve brisé en 2020 :

« Ils voulaient me détruire »

Une deuxième chance après un passage éclair en 2020, terminé dans le fracas de l’amour déçu. « Ils m’ont brisé mon rêve », enrageait-il alors. Une procédure judiciaire s’était même enclenchée, jusqu’à la réconciliation en décembre 2023, lorsque le coach, ému aux larmes par les applaudissements de son ancien public, était allé s’agenouiller dans le rond central pour embrasser le logo de Zvezda.

« Même dans la rue, les gens évitaient de me saluer après mon licenciement », racontait-il dans la foulée à l’AS Monaco, qui lui avait imposé un exercice de communication pour rassurer ses fans de son engagement envers la Roca Team. « C’était pire de ce que j’imaginais. Ils voulaient me détruire en tant que personne et en tant que coach aussi. J’étais tellement triste de subir ça de la part de que j’avais soutenus, avec qui j’avais grandi et qui faisaient partie de cette famille. En arrivant au match, j’ai été applaudi spontanément par le public présent. J’étais en larmes, je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose pour montrer au public que j’étais très touché par ce qu’il me manifestait. »

Des retrouvailles avec Motiejunas et Moneke

Ancien joueur de l’Étoile Rouge (1988/93, 1994 et 1999/00), double champion de Yougoslavie à l’époque, Sasa Obradovic va revenir à Belgrade avec un tout autre statut qu’à l’époque. Le voici qui débarque avec l’étiquette d’un coach ayant amené un club au Final Four de l’EuroLeague (Monaco en 2023).

Dans les couloirs de la Stark Arena, il devra également se replonger dans quelques souvenirs monégasques. Pour cause, il retrouvera l’un des joueurs totem de son époque Roca Team, Donatas Motiejunas, prêté trois mois par l’ASM. « Donatas est un vrai professionnel », nous disait-il en 2023. « Surtout, c’est un grand joueur. C’est aussi le joueur idéal pour un coach. C’est le genre de mec qui va toujours se sacrifier pour l’équipe. »

Mais ce n’est pas tout… Si ses compétences de management ont parfois pu être remises en cause en Principauté, Sasa Obradovic sera directement mis à rude épreuve puisqu’il va devoir retravailler avec Chima Moneke, un joueur avec qui le courant n’est pas passé sportivement en 2023.

« C’est un bon mec mais un égocentrique », expliquait-il à un média serbe après la signature de l’ancien intérieur de Pro B à l’Étoile Rouge. « Il s’aime beaucoup et regarde beaucoup trop de choses à travers le seul prisme des statistiques. Peut-être qu’un nouvel environnement pourra modifier son comportement, qui a été assez instable à Monaco puis à Vitoria. Un an après, on a discuté et il m’a dit : « Si tu m’avais laissé jouer, on aurait tout gagné. » Je lui ai répondu que je ne pensais pas que ça aurait été le cas. »