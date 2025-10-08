Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Onze mois après son éviction de Monaco, Sasa Obradovic va reprendre du service !

Remercié par l'AS Monaco en début de saison dernière, Sasa Obradovic est de retour dans le circuit ! Il s'apprête à prendre place sur le banc de son club de cœur, l'Étoile Rouge de Belgrade, avec qui l'histoire s'était très mal terminée en 2020.
|
00h00
Résumé
Écouter
Onze mois après son éviction de Monaco, Sasa Obradovic va reprendre du service !

Sasa Obradovic a remporté deux titres de champion de France avec Monaco

Crédit photo : Julie Dumélié

« Je vais attendre une bonne opportunité, une bonne équipe, quelque chose qui me fait vraiment envie », nous confiait Sasa Obradovic (56 ans) en décembre 2024, quelques semaines après son éviction de l’AS Monaco. Et dans ce cadre, comment résister à l’appel du cœur ?

LIRE AUSSI

Alors que l’Étoile Rouge a déjà envie de tout envoyer bazarder après seulement trois matchs officiels (pour trois défaites, dont une à domicile contre Zadar), menaçant son coach Ioannis Sfairopoulos d’une rupture de contrat, le technicien serbe devrait revenir au chevet de « son » club selon Telegraf.

Un rêve brisé en 2020 :
« Ils voulaient me détruire »

Une deuxième chance après un passage éclair en 2020, terminé dans le fracas de l’amour déçu. « Ils m’ont brisé mon rêve », enrageait-il alors. Une procédure judiciaire s’était même enclenchée, jusqu’à la réconciliation en décembre 2023, lorsque le coach, ému aux larmes par les applaudissements de son ancien public, était allé s’agenouiller dans le rond central pour embrasser le logo de Zvezda.

« Même dans la rue, les gens évitaient de me saluer après mon licenciement », racontait-il dans la foulée à l’AS Monaco, qui lui avait imposé un exercice de communication pour rassurer ses fans de son engagement envers la Roca Team. « C’était pire de ce que j’imaginais. Ils voulaient me détruire en tant que personne et en tant que coach aussi. J’étais tellement triste de subir ça de la part de que j’avais soutenus, avec qui j’avais grandi et qui faisaient partie de cette famille. En arrivant au match, j’ai été applaudi spontanément par le public présent. J’étais en larmes, je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose pour montrer au public que j’étais très touché par ce qu’il me manifestait. »

Des retrouvailles avec Motiejunas et Moneke

Ancien joueur de l’Étoile Rouge (1988/93, 1994 et 1999/00), double champion de Yougoslavie à l’époque, Sasa Obradovic va revenir à Belgrade avec un tout autre statut qu’à l’époque. Le voici qui débarque avec l’étiquette d’un coach ayant amené un club au Final Four de l’EuroLeague (Monaco en 2023).

Dans les couloirs de la Stark Arena, il devra également se replonger dans quelques souvenirs monégasques. Pour cause, il retrouvera l’un des joueurs totem de son époque Roca Team, Donatas Motiejunas, prêté trois mois par l’ASM. « Donatas est un vrai professionnel », nous disait-il en 2023. « Surtout, c’est un grand joueur. C’est aussi le joueur idéal pour un coach. C’est le genre de mec qui va toujours se sacrifier pour l’équipe. »

LIRE AUSSI

Mais ce n’est pas tout… Si ses compétences de management ont parfois pu être remises en cause en Principauté, Sasa Obradovic sera directement mis à rude épreuve puisqu’il va devoir retravailler avec Chima Moneke, un joueur avec qui le courant n’est pas passé sportivement en 2023.

« C’est un bon mec mais un égocentrique », expliquait-il à un média serbe après la signature de l’ancien intérieur de Pro B à l’Étoile Rouge. « Il s’aime beaucoup et regarde beaucoup trop de choses à travers le seul prisme des statistiques. Peut-être qu’un nouvel environnement pourra modifier son comportement, qui a été assez instable à Monaco puis à Vitoria. Un an après, on a discuté et il m’a dit : « Si tu m’avais laissé jouer, on aurait tout gagné. » Je lui ai répondu que je ne pensais pas que ça aurait été le cas. »

LIRE AUSSI
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
frenchpaul1988
Ça promet si les deux équipes se rencontrent en Euroligue.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Onze mois après son éviction de Monaco, Sasa Obradovic va reprendre du service !
ELITE 2
00h00Bruno Cingala-Mata, un ancien du BCGO pour l’Alliance Sport Alsace
À l’étranger
00h00Darryl Monroe, la dernière danse à 39 ans pour l’ancien All-Star ?
EuroLeague Féminine
00h00L’incroyable statistique : plus de 20% des joueuses d’EuroLeague sont Françaises !
Betclic ELITE
00h00« Cette fois, c’est pour de vrai » : Isaiah Miles à Cholet Basket, deuxième chance !
NM1
00h00Vers un match perdu sur tapis vert pour Le Havre contre Besançon ?
Première européenne pour Guillaume Vizade à la tête du MSB
Basketball Champions League
00h00Guillaume Vizade (Le Mans) découvre l’Europe : « J’ai toujours beaucoup d’appétit et d’enthousiasme ! »
Betclic ELITE
00h00La Cour d’appel confirme : l’ASVEL condamnée à verser près de 500 000 euros à Zvezdan Mitrovic !
Coupe de France Masculine
00h00« Pas au niveau » à Saint-Chamond, les Limougeauds ont joué « comme des grands seigneurs »
Coupe de France Masculine
00h00Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) explose les compteurs en Coupe de France
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0