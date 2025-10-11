Recherche
EuroLeague

Sylvain Francisco cartonne pour ses 28 ans, Frank Ntilikina titulaire avec l’Olympiakos

EuroLeague - Sylvain Francisco a une nouvelle fois été brillant avec le Zalgiris Kaunas, large vainqueur à Munich. En Grèce, Frank Ntilikina était titulaire lors de la victoire de l’Olympiakos contre Dubaï, alors qu’Evan Fournier est resté sur la touche.
|
00h00
Sylvain Francisco a été excellent pour ses 28 ans

Crédit photo : EuroLeague

En cette 3e journée d’EuroLeague, les Français se sont encore distingués. Si Evan Fournier n’a pas pu jouer pour cause de blessure à la cheville, Frank Ntilikina a démarré la rencontre avec l’Olympiakos, vainqueur de Dubaï (86-67). De son côté, Sylvain Francisco a encore brillé sous les couleurs du Zalgiris Kaunas, large vainqueur du Bayern Munich (98-70).

Francisco en pleine confiance avec Kaunas

Déjà performant depuis le début de la saison, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) a de nouveau confirmé son excellent état de forme le jour de ses 28 ans. Opposé à son ancien club, le Bayern Munich, le meneur français a guidé le Zalgiris vers un troisième succès en autant de matches. En seulement 20 minutes, il a compilé 19 points à 7/10 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 27 d’évaluation.

19
PTS
3
REB
7
PDE
BAY
70 98
ZAL

Grâce à lui, le Zalgiris Kaunas reste la seule équipe invaincue après trois journées d’EuroLeague. Avec son jeu explosif et son adresse extérieure, Francisco s’impose déjà comme l’un des meneurs les plus efficaces du début de saison.

Ntilikina titulaire, Fournier ménagé avant le derby grec

Du côté du Pirée, Frank Ntilikina a débuté la rencontre contre Dubaï et a livré une prestation sérieuse : 7 points à 2/6 aux tirs, 3 passes décisives et 3 fautes en 15 minutes. Une montée en puissance encourageante pour le meneur tricolore, avant son premier derby grec face au Panathinaikos, prévu dimanche.

Evan Fournier, victime d’une douleur à la cheville, est resté en civil sur le banc. Son équipe n’a toutefois pas tremblé, l’Olympiakos s’imposant largement (86-67) grâce à Sasha Vezenkov (25 points, 11 rebonds) et Nikola Milutinov (13 points, 11 rebonds).

Sako solide avec Valence malgré la défaite à Barcelone

Enfin, Neal Sako (2,10 m, 26 ans) continue d’enchaîner les prestations solides en EuroLeague. L’intérieur français a signé 14 points à 5/5 aux tirs et 4/4 aux lancers francs, 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 18 d’évaluation en 22 minutes lors de la défaite de Valence à Barcelone (108-102).

En face, Youssoupha Fall n’était pas sur la feuille de match, mais le Barça s’est appuyé sur Kevin Punter (27 points) et Will Clyburn (19) pour s’imposer.

14
PTS
3
REB
0
PDE
FCB
108 102
VAL

Donatas Motiejunas déjà très bon contre le Fenerbahçe

Le Fenerbahçe a concédé une deuxième défaite consécutive, cette fois à domicile face à l’Étoile Rouge de Belgrade (81-86). Les Serbes, emmenés par les anciens Monégasques Chima Moneke (20 points, 12 rebonds) et Donatas Motiejunas (13 points, 6 rebonds), ont dominé la rencontre de bout en bout.

EuroLeague – Journée 3
08/10/2025
HAP Hapoel Tel Aviv
90 103
MAC Maccabi Tel Aviv
09/10/2025
PAR Partizan Belgrade
93 87
EFE Anadolu Efes Istanbul
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
84 86
PAN Panathinaikos Athens
EA7 EA7 Emporio Armani Milano
79 82
ASM Monaco
PAR Paris Basketball
90 79
BOL Virtus Bologna
REA Real Madrid
85 72
ASV ASVEL
10/10/2025
FEN Fenerbahce Beko Istanbul
81 86
CRV Crvena Zvezda Belgrade
OLY Olympiacos Piraeus
86 67
DUB Dubai Basketball
FCB FC Barcelone
108 102
VAL Valencia Basket
BAY FC Bayern Munich
70 98
ZAL Zalgiris Kaunas
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires



