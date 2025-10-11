Sylvain Francisco cartonne pour ses 28 ans, Frank Ntilikina titulaire avec l’Olympiakos

En cette 3e journée d’EuroLeague, les Français se sont encore distingués. Si Evan Fournier n’a pas pu jouer pour cause de blessure à la cheville, Frank Ntilikina a démarré la rencontre avec l’Olympiakos, vainqueur de Dubaï (86-67). De son côté, Sylvain Francisco a encore brillé sous les couleurs du Zalgiris Kaunas, large vainqueur du Bayern Munich (98-70).

Francisco en pleine confiance avec Kaunas

Déjà performant depuis le début de la saison, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) a de nouveau confirmé son excellent état de forme le jour de ses 28 ans. Opposé à son ancien club, le Bayern Munich, le meneur français a guidé le Zalgiris vers un troisième succès en autant de matches. En seulement 20 minutes, il a compilé 19 points à 7/10 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 27 d’évaluation.

Grâce à lui, le Zalgiris Kaunas reste la seule équipe invaincue après trois journées d’EuroLeague. Avec son jeu explosif et son adresse extérieure, Francisco s’impose déjà comme l’un des meneurs les plus efficaces du début de saison.

28th birthday and a 28-point win. Coincidence? I don’t think so. 😮‍💨 pic.twitter.com/CNE9impRgr — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 10, 2025

Ntilikina titulaire, Fournier ménagé avant le derby grec

Du côté du Pirée, Frank Ntilikina a débuté la rencontre contre Dubaï et a livré une prestation sérieuse : 7 points à 2/6 aux tirs, 3 passes décisives et 3 fautes en 15 minutes. Une montée en puissance encourageante pour le meneur tricolore, avant son premier derby grec face au Panathinaikos, prévu dimanche.

Frank Ntilikina (27y, 198cm, PG) last game vs Dubai Basketball:https://t.co/ethl6esAPm

15 MIN

7 PTS

2/6 FG

3 AST

3 PIR It was his debut game with Olympiacos in the EuroLeague. pic.twitter.com/xNy5nuXUpR — Givemestats.com (@iamgivemestats) October 10, 2025

Evan Fournier, victime d’une douleur à la cheville, est resté en civil sur le banc. Son équipe n’a toutefois pas tremblé, l’Olympiakos s’imposant largement (86-67) grâce à Sasha Vezenkov (25 points, 11 rebonds) et Nikola Milutinov (13 points, 11 rebonds).

Sako solide avec Valence malgré la défaite à Barcelone

Enfin, Neal Sako (2,10 m, 26 ans) continue d’enchaîner les prestations solides en EuroLeague. L’intérieur français a signé 14 points à 5/5 aux tirs et 4/4 aux lancers francs, 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 18 d’évaluation en 22 minutes lors de la défaite de Valence à Barcelone (108-102).

En face, Youssoupha Fall n’était pas sur la feuille de match, mais le Barça s’est appuyé sur Kevin Punter (27 points) et Will Clyburn (19) pour s’imposer.

Donatas Motiejunas déjà très bon contre le Fenerbahçe

Le Fenerbahçe a concédé une deuxième défaite consécutive, cette fois à domicile face à l’Étoile Rouge de Belgrade (81-86). Les Serbes, emmenés par les anciens Monégasques Chima Moneke (20 points, 12 rebonds) et Donatas Motiejunas (13 points, 6 rebonds), ont dominé la rencontre de bout en bout.