ELITE 2

La nouvelle salle de Quimper s'appelle « Kostum Park à nous la vie »

ELITE 2 - La maire de Quimper, Isabelle Assih, a dévoilé le nom pour le moins original de la nouvelle grande salle de la ville : « Kostum Park à nous la vie ». C’est ici que joueront désormais les Béliers de Kemper, dans une enceinte flambant neuve issue d’un partenariat entre deux entreprises bretonnes.
00h00
La nouvelle salle de Quimper s'appelle « Kostum Park à nous la vie »

Le nom de la nouvelle salle de Quimper a été dévoilé, il s’agit de « Kostum Park à nous la vie »

Crédit photo : Ville de Quimper

Le mystère est levé : la nouvelle salle événementielle de Quimper (Finistère), qui accueillera le premier match des Béliers de Kemper en Élite 2 ce samedi 11 octobre contre Rouen, s’appellera « Kostum Park à nous la vie » rapporte Ouest-France. Le nom, officialisé ce vendredi 10 octobre 2025 par la maire Isabelle Assih, associe les deux mécènes du projet : Cadiou, fabricant de portails à Locronan, et Le Saint, groupe breton spécialisé dans la distribution de produits frais.

Un nom qui mêle mécénat et ancrage local

Lors de l’inauguration, en présence du président du Département Maël de Calan, la maire a détaillé la genèse du nom : « Il fallait trouver un nom qui associe le parrain, la marraine et l’environnement du lieu », a-t-elle expliqué.

« Kostum » fait référence à la marque haut de gamme du groupe Cadiou, tandis que « À nous la vie » est le nom de la plateforme digitale du groupe Le Saint. Ensemble, elles signent ce naming inédit : Kostum Park à nous la vie, qui allie marketing, identité bretonne et touche humoristique.

Un projet à 40 millions d’euros pour Quimper

L’enceinte multifonctionnelle, installée dans le quartier de l’Eau-Blanche, représente l’un des plus grands projets du mandat d’Isabelle Assih. Son coût total est estimé à près de 40 millions d’euros. Outre le basket, la salle accueillera aussi des concerts, salons et événements régionaux.

Pour les Béliers de Kemper, ce changement marque une nouvelle ère. Après des années à la halle des Sports de Penhars, le club disposera enfin d’un outil moderne, adapté à ses ambitions et à la ferveur de son public.

Une inauguration sous le signe de la politique locale

Cette présentation intervient à cinq mois des élections municipales. La maire socialiste sortante a salué « un projet collectif au service de l’attractivité de Quimper et du rayonnement du Finistère ».

Reste que le nom, à la sonorité surprenante, fait déjà réagir sur les réseaux sociaux et dans la communauté basket. Beaucoup saluent la réussite architecturale du lieu, mais le « Kostum Park à nous la vie » promet de faire parler encore longtemps.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
