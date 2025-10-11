Recherche
À l’étranger

Record historique pour Parker Jackson-Cartwright en Australie !

Australie - Parker Jackson-Cartwright a marqué l’histoire de la NBL australienne en réalisant une performance exceptionnelle lors de la victoire des New Zealand Breakers face aux Illawarra Hawks. Le meneur américain a compilé 20 points et 17 passes décisives, établissant ainsi le nouveau record de passes décisives de l’ère moderne du championnat australien.
00h00
Résumé
Record historique pour Parker Jackson-Cartwright en Australie !

Record de passes en NBL Australienne pour Parker Jackson-Cartwright @BNZ Breakers

Crédit photo : BNZ Breakers

Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 30 ans) a livré une véritable leçon de basket. Chef d’orchestre des New Zealand Breakers pour cet exercice 2025-2026, le meneur de jeu américain a distribué le jeu avec une aisance déconcertante.

Victorieux des Illawarra Hawks il y a deux jours avec son club dans un match d’une maîtrise totale (117-88), le natif de Los Angeles a marqué l’histoire de la NBL (National Basketball League) australo-néo zélandaise en réalisant une performance exceptionnelle lors de la victoire des New Zealand Breakers face aux Illawarra Hawks.

Avec ses 17 passes décisives, il inscrit définitivement son nom dans les annales de la NBL

En compilant 20 points, 6 rebonds, 2 interceptions mais surtout 17 passes décisives pour 36 d’évaluation en 35 minutes, le Californien, véritable moteur offensif, a parfaitement orchestré le jeu des Breakers et a établi le nouveau record de passes décisives de l’ère moderne du championnat australien. Il surpasse l’ancien record de 15 passes décisives co-détenus par Nate Tomlinson, le joueur de Melbourne en 2013, et de l’ex-Fosséen Tahjere McCall l’élément de Cairns en 2023.

Seul Derek Rucker, avec 24 passes décisives réalisé en 1994, est devant mais cette performance avait été réalisé sur l’ancien format de la NBL avec des matchs de 48 minutes. A noter que PJC avait déjà distribué 12 caviars à ses coéquipiers il y a 3 semaines en ouverture du championnat lors de la défaite contre Brisbane 95-104.

Avec ce premier succès NZL Breakers ouvre son compteur de victoire en NBL cette saison (1 victoire, 4 défaite) et se classe actuellement à la 9e place sur 10 au classement … devant Illawarra. Parker Jackson-Cartwright est le meilleur passeur du championnat (8,6 passes de moyenne).

Des passages marquants en France

Le meneur de poche (1,80 m) est bien connu des fans français. Entre 2020 et 2023, il a évolué dans deux clubs de l’Hexagone. D’abord vu sous le maillot de Saint-Quentin (2020-2021), il avait été éblouissant en Pro B, tournant à 15 points, 3 rebonds, 2,5 interceptions et 7 passes de moyenne. Meilleur passeur et intercepteur du championnat, il avait été couronné MVP de Pro B.

De retour en France en 2022-2023 cette fois sous les couleurs de l’ASVEL, cette ancienne star des lycées étasuniens avait découvert le très haut niveau européen. Moins à son aise dans un collectif plus dense et en difficulté physiquement, il y avait compilé 9 points, 2 rebonds et 4,5 passes décisives en Betclic Élite, et 5 points, 2 rebonds et 2 passes en EuroLeague avant de quitter le club en cours de saison pour rejoindre le Beşiktaş Istanbul.

PROFIL JOUEUR
Parker JACKSON-CARTWRIGHT
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 30 ans (12/07/1995)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBL
PTS
13,8
#21
REB
3
#52
PD
6,5
#2

Un globe-trotter du basket

Passé par l’Université d’Arizona à sa sortie du lycée, Parker Jackson-Cartwright a connu un parcours riche et international. Après un passage en G-League, il a successivement joué au Royaume-Uni, en France, en Turquie, en Allemagne et en Lituanie. Depuis deux saisons, il s’est installé dans la NBL, au sein des New Zealand Breakers, unique équipe néo-zélandaise engagée dans le championnat australien et basée à Auckland.

