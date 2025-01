L’ancien MVP de Pro B, Parker Jackson-Cartwright, rebondit en Lituanie… et devrait croiser Hugo Besson

Après deux saisons en Nouvelle-Zélande, entrecoupées d’un seul match avec le Galatasaray Istanbul, Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 29 ans) est de retour en Europe ! Le meneur originaire de Los Angeles s’est engagé avec le Rytas Vilnius.

Révélé en France avec Saint-Quentin, où il avait terminé MVP de Pro B lors de la saison 2020/21, PJC, entre temps MVP de Bundesliga avec Bonn, a ensuite vécu une expérience très compliquée à l’ASVEL. Signé lors de l’intersaison en 2022, il n’était resté à Villeurbanne que jusqu’au mois de janvier 2023, trop en difficulté physique pour exister en EuroLeague.

Relancé ensuite au Besiktas Istanbul, il s’est épanoui en Nouvelle-Zélande, où il a réalisé l’an dernier l’une de ses meilleures saisons individuelles en franchissant les 20 points de moyenne. Toujours avec les Breakers, l’ancien picard valait 18,9 points à 49%, 6,7 passes décisives et 3,7 rebonds en 30 minutes.

Bientôt des retrouvailles avec Hugo Besson ?

Parker Jackson-Cartwright arrive donc en Lituanie au Rytas Vilnius, deuxième du championnat (13-3) et concurrent direct du Zalgiris Kaunas. Le joueur va apporter encore plus de scoring dans son cet effectif. Son nouvel entraîneur, Giedrius Žibėnas, se félicite de son arrivée :

« À mi-saison, compte tenu de ce qui manquait à notre effectif, nous avons décidé d’ajouter un guard avec des atouts légèrement différents. Parker est un joueur offensif extrêmement rapide et vif, capable d’exiger l’attention de la défense et de créer des opportunités pour ses coéquipiers. »

Le Rytas Vilnius a démarré le Top 16 de la Basketball Champions League avec une victoire convaincante face à Galatasaray (86-66). L’arrivée de Jackson-Cartwright pourrait être un atout précieux dans la quête de succès du club sur la scène nationale en tentant de concurrencer Kaunas mais aussi européenne. Actuellement en convalescence après une blessure, il est attendu sur les parquets dès le mois prochain.

De quoi, peut-être, lui permettre de défier son ex-acolyte axonais Hugo Besson, maintenant à Manisa : ensemble, au SQBB, les deux hommes avaient régné sur la Pro B, l’un MVP du championnat, l’autre meilleur jeune. Or, Vilnius et Manisa figurent dans le même groupe au Top 16 de la Champions LEague et doivent s’affronter à deux reprises en mars.