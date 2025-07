Les Bleuets doivent se contenter de la 3e place de leur groupe à la Coupe du Monde U19

L’équipe de France masculine U19 n’a pas achevé sa phase de poules comme elle l’aurait souhaité à la Coupe du Monde. Opposés à l’Australie pour ce dernier match de groupe, les Bleuets ont chuté face à la nation océanique, en raison notamment d’une certaine fébrilité collective. Malgré un bilan de 1 victoire et 2 défaites à l’issue du premier tour, les Tricolores sont en 1/8e de finale (format de groupe sans élimination) et affronteront le 2e du groupe C.

Pluie de ballons perdus et de lancers francs égarés

Battus par les États-Unis 48 heures auparavant malgré de belles choses montrées sur le parquet, les U19 français ont cette fois davantage failli face à une sélection à leur portée. La veille, l’Australie avait seulement battu le Cameroun après deux prolongations et notamment un dunk contre son camp d’un joueur camerounais.

Assez rapidement menés au score, les joueurs de Ruddy Nelhomme ont longtemps été dominés par l’Australie. Malgré une tentative de remontée dans le dernier quart-temps, initiée notamment par Mohamed Sankhe (10 points à 100% aux tirs) et Timéo Pons (9 points), l’équipe de France a échoué à 8 points de son adversaire au final (71-63).

Les Bleuets ont payé leur manque d’application, que ce soit sur la ligne des lancers francs (11/23) ou dans le soin du ballon (18 ballons perdus pour 20 passes décisives). Le match sans de Yohann Sissoko symbolise cette faillite : 0 point à 0/5 aux tirs et 0/4 aux LFs, avec 4 ballons perdus pour 1 seule passe décisive.

Plus le droit à l’erreur en 1/8e

Après cette phase de poules difficile (1 victoire et 2 défaites), l’équipe de France U19 va devoir se reprendre dès ce mercredi 2 juillet à Lausanne, sous peine d’élimination du tournoi. Leur adversaire potentiel en 1/8e de finale sera la certainement la Suisse, hôte du tournoi, ou la République Dominicaine.