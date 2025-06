[Vidéo] Un U19 du Cameroun dunke contre son camp dans les derniers instants… et son équipe perd le match !

Il aura fallu deux prolongations à l’Australie pour venir à bout du Cameroun (101-96) à la Coupe du Monde masculine U19. Mais pour décrocher cette deuxième victoire en deux jours dans le groupe de l’équipe de France, la nation de l’Océanie a également bénéficié d’un brin d’aide de la part d’un des joueurs camerounais qui a… dunké contre son camp dans la dernière minute du temps réglementaire !

Menés de six points à 50 secondes du terme du temps réglementaire (74-80), les Australiens ont terminé fort pour prolonger la rencontre. Si un tir primé d’Alex Dickeson à seulement quatre secondes de la fin a permis d’envoyer les deux équipes vers une première prolongation, l’action improbable du Camerounais Amadou Seini a également beaucoup aidé l’Australie.

Alors que son équipe menait 74 à 80, ce dernier a dunké dans son propre panier après avoir reçu le ballon sous son panneau sur une remise en jeu de l’un de ses partenaires. Cela a donc concouru au retour de l’Australie, qui a finalement conclu l’affaire au bout de deux prolongations (101-96). Le joueur de l’Académie de Varèse (Italie) peut s’en vouloir, d’autant plus qu’il a réalisé une prestation remarquée avec 15 points à 7/12 aux tirs et surtout 25 rebonds (dont 8 prises offensives).

Cameroon dunked on the wrong basket in crunch time against Australia.#FIBAU19 pic.twitter.com/OzVlInWcLR

— Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan) June 29, 2025