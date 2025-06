De l’envie, des actions d’éclats mais à l’arrivée… -31 pour les U19 français contre les États-Unis

Pour ce choc des poules attendu à la Coupe du Monde masculine U19 entre la France et les États-Unis, le spectacle a été au rendez-vous ce dimanche 29 juin. Mais à la fin, comme souvent, ce sont bien les Américains qui gagnent, avec une marge confortable au final (77-108), malgré de belles velléités tricolores.

L’armada américaine finalement supérieure

En vue de possibles retrouvailles avec les États-Unis lors des phases finales, il faudra pour les Bleuets corriger leur entame de match. Après avoir pourtant mené 7 points à 2, les joueurs de Ruddy Nelhomme ont ensuite plongé dans le premier quart-temps, encaissant un 11-31 pour finir la période. Déjà relégué à quasiment 20 longueurs après quinze minute de jeu (24-42), la révolte française est venue à l’embouchure de la mi-temps. Ce réveil a notamment été symbolisé par un énorme poster dunk de Noa Kouakou-Heugue sur toute la défense américaine, mais cela a finalement été vain.

NOA KOUAKOU-HEUGUE CLAQUE UN POSTER DE L'ESPACE MON AMI 🤯🧨 Début de 3e QT d'EXCEPTION entre France et Team USA dans cette CDM #FIBAU19 ! pic.twitter.com/125YO9Movq — First Team (@FirstTeam101) June 29, 2025

Malgré ses 22 pertes de balle, les États-Unis ont fini par prendre le dessus physiquement sur l’équipe de France. Les futurs joueurs des universités de Louisville et BYU, Christopher Brown et A.J. Dybantsa, ont fait très mal aux Bleuets avec respectivement 24 et 16 points marqués. L’adresse de Timéo Pons (12 points dont 3/3 à 3-points) et la présence sur la ligne des lancers francs de Marc-Owen Fodzo Dada (17 points dont 8/12 aux LFs) n’ont pas suffi à réduire un écart significatif à l’arrivée (77-108).

Avec le bilan d’une victoire et d’une défaite avant son dernier match de poule, l’équipe de France U19 aura l’occasion contre l’Australie ce mardi 1er juillet d’assurer sa 2e place du groupe, vraisemblablement derrière les États-Unis.

Les statistiques de la rencontre