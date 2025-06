Eddie Ekiyor, nouveau pivot du SQBB, veut relancer sa carrière en Betclic ELITE

Eddie Ekiyor rejoint les rangs du SQBB pour la saison 2025-2026 de Betclic ELITE. Passé par le prestigieux programme universitaire canadien de Carleton, l’intérieur canadien de 27 ans espère retrouver l’élan d’une carrière prometteuse, interrompue par une rupture des ligaments croisés au printemps 2024.

Une trajectoire bousculée, mais riche d’expériences

Natif d’Ottawa, la capitale du Canada, Eddie Ekiyor (2,03 m) a représenté son pays à la Coupe du Monde U17 en 2014, où il avait croisé la route de l’équipe de France et notamment de Stéphane Gombauld (qu’il retrouvera à Nancy) et Jonathan Jeanne (désormais au Mans). Il avait ensuite intégré en 2016 le programme des Carleton Ravens, véritable référence du basketball universitaire canadien. Là-bas, il a notamment évolué aux côtés de Kaza Kajami-Keane (ex-Le Mans) et Yasiin Joseph (passé par Quimper et Évreux).

Auteur d’un parcours brillant sur le plan sportif (deux fois champion U SPORTS, deux fois All-Canadian), il a conclu sa carrière universitaire sur un titre et un trophée de MVP du tournoi final en 2019. Mais un mois, une plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui. Acquitté deux ans plus tard, il n’a jamais cependant rejoué pour Carleton et son parcours au haut-niveau a dû être interrompu.

Du Moyen-Orient au Portugal, en passant par la CEBL

Sa carrière professionnelle a réellement démarré en 2021-2022, en Géorgie. L’année suivante, Ekiyor s’est distingué en deuxième division israélienne avec le Maccabi Ma’ale Adumim, en tournant à 20,5 points, 10,4 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne. De quoi attirer l’attention du Sporting Portugal, où il a confirmé en 2023-2024 : 18,3 points à 64,1% de réussite et 5,8 rebonds en championnat portugais, 19,1 points et 6,9 rebonds en FIBA Europe Cup.

Sa montée en puissance a été stoppée nette en avril 2024, lorsqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés après une chute malheureuse sur un photographe en bord de terrain dans le derby contre le Benfica Lisbonne. Il n’a donc pas pu finir la saison européenne ni concrétiser l’intérêt de clubs de BCL.

Un retour par la CEBL avant la Betclic ELITE

Après une longue rééducation, Eddie Ekiyor a repris la compétition avec les Niagara River Lions dans la ligue d’été canadienne (CEBL), dont il avait été un acteur majeur en 2023. “Eddie peut être défini par son énergie, que ce soit sur le terrain, à l’entraînement ou dans la communauté”, déclarait Victor Raso, le coach des Lions, lors de l’annonce de son retour.

En 2023, il avait été élu Défenseur de l’année en CEBL et avait remporté le prix du Community Ambassador. Il tournait alors à 12,2 points, 5,6 rebonds, 0,9 contre, avec une belle efficacité (41,7% à 3-points et 81,5% aux lancers francs). Ce poste 5 capable de tirer à 3-points (8/17 derrière l’arc en 2023-2024) dispose du statut de cotonou grâce à un passeport nigérien.

Un profil complémentaire pour le SQBB

À Saint-Quentin, Eddie Ekiyor vient compléter une raquette déjà composée de Jean-Philippe Dally, Clifton Moore et Jordan Caroline. Mobile, puissant et adroit, le pivot canadien apportera ses qualités des deux côtés du terrain. Le SQBB espère qu’il pourra retrouver rapidement son meilleur niveau et contribuer à un maintien solide, voire plus, en Betclic ELITE.