LeBron James active sa player option de 52,6 millions avec les Lakers

LeBron James disputera sa 23e saison record en NBA chez les Lakers, après avoir activé sa player option de 52,6 millions de dollars avec Los Angeles. Une décision qui soulève néanmoins des questions sur son avenir à long terme dans la Cité des Anges, alors que son agent Rich Paul a clairement exprimé les attentes du King concernant la construction de l’effectif.

Des dirigeants rivaux s’interrogent sur un possible trade

L’activation de cette option n’est pas anodine et pourrait cacher des tensions sous-jacentes. Selon The Athletic, LeBron James et les Lakers n’ont pas discuté d’une prolongation de contrat ou d’un nouvel accord qui aurait ajouté des années supplémentaires à son passage en Californie, entamé en 2018.

« LeBron veut se battre pour le titre », a déclaré Rich Paul à ESPN. « Il sait que les Lakers construisent pour le futur, il le comprend, mais il accorde aussi de l’importance au fait de gagner. Nous comprenons qu’il est difficile de gagner dès maintenant tout en préparant l’avenir et nous voulons évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. »

Cette déclaration sonne comme un ultimatum déguisé. Paul a précisé que James « surveille de près » les mouvements des Lakers cet été pour voir si l’organisation construit un effectif capable de rivaliser pour le titre NBA.

L’annonce a fait réagir dans toute la ligue. Selon Sam Amick de The Athletic, des dirigeants d’équipes rivales se demandent si cette activation de player option ne serait pas « un précurseur à une demande de trade ». Une hypothèse qui prend du poids quand on sait que LeBron possède une clause de non-échange et pourrait donc contrôler sa destination.

À 40 ans, James reste un joueur d’élite avec des moyennes de 24,4 points, 8,2 passes et 7,8 rebonds la saison passée. Il lui manque seulement 50 matchs pour dépasser Robert Parish au nombre de rencontres disputées en saison régulière et deviendrait le joueur ayant disputé le plus de saisons en NBA, devançant Vince Carter.

L’intersaison sera cruciale pour les Lakers, désormais menés par Luka Doncic, s’ils veulent convaincre leur légende de prolonger l’aventure au-delà de 2025-2026. Car une chose est certaine : LeBron James ne veut pas perdre de temps et compte bien faire en sorte que chaque saison restante soit dédiée à la conquête d’un cinquième titre NBA.