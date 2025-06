Bourreau de Monaco en finale de Betclic ELITE, Kevarrius Hayes rejoint l’ASM !

Si l’AS Monaco n’a pas pu contrecarrer le Paris Basketball la saison dernière, notamment lors des finales de Betclic ELITE, le club de la Principauté tente déjà de prendre un peu d’avance pour l’exercice 2025-2026… La Roca Team a en effet annoncé la signature d’un des héros du récent titre de champion de France parisien, Kevarrius Hayes. Le pivot s’est engagé sur un contrat de deux saisons.

🌟 Kevarrius Hayes, première recrue de la #RocaTeam ! 🇲🇨 🇺🇲 Le pivot américain (28 ans, 2m06) arrive de Paris pour renforcer la raquette avec son énergie et ses qualités athlétiques 🧨 Welcome Kevarrius ! 🙌 🗣 Communiqué et réaction à retrouver sur notre site 📝

👉… pic.twitter.com/dXewQu3QDr — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 30, 2025

À Paris, efficacité tonitruante avec T.J. Shorts

Pas forcément celui dont on parlait le plus derrière les T.J. Shorts, Nadir Hifi et autres Tyson Ward, Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans) a cependant été un artisan majeur de la brillante saison du Paris Basketball. Pivot titulaire de l’équipe, il a su gommer une partie des lacunes du secteur intérieur parisien, l’une des grosses craintes avant le début de l’aventure en EuroLeague.

Sa relation sur pick & roll avec T.J. Shorts a été dévastatrice, ce qui a permis au Floridien de jouir d’une efficacité létale dans la peinture : près de 80% de réussite en saison régulière de Betclic ELITE (63% en playoffs) et 61% en EuroLeague pour plus de 6 points marqués par match en moyenne toutes compétitions confondues. Avec des pourcentages très bons pour un intérieur aux lancers francs (plus de 75%) et près d’un contre par match, cela a fait de Kevarrius Hayes l’un des meilleurs intérieurs de Betclic ELITE et une valeur sûre en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Kevarrius HAYES Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 28 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,1 #127 REB 4,7 #33 PD 0,6 #182

Remplaçant de Mam’ Jaiteh à Monaco ?

Après deux saisons au Zalgiris Kaunas et son fructueux exercice à Paris (un second doublé Championnat – Coupe après celui avec l’ASVEL en 2021), Kevarrius Hayes va donc exporter son profil de rim-runner sur le Rocher. Il pourrait venir prendre le rôle d’un Mam’ Jaiteh, pressenti en partance pour l’un des novices de l’EuroLeague, le Dubaï BC. Reste à savoir qui pourra servir l’ancien joueur de l’ASVEL sous les panneaux monégasques, avec un Mike James en conflit avec sa direction et un Nick Calathes qui n’a pas donné grande satisfaction pour sa première saison à la mène.

Mais sur un petit nuage après sa saison parisienne, Kevarrius Hayes espère bien amener à sa nouvelle équipe toutes ses bonnes vibes de la capitale. « La saison à Paris a été un véritable accomplissement pour moi et les souvenirs que j’y ai créés resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie », indique-t-il dans le communiqué de l’ASM. « J’ai hâte d’apporter la même énergie à mes nouveaux coéquipiers et toute ma contribution sur le terrain. Je souhaite utiliser ce que je sais faire pour aider ce groupe à de nouveau atteindre les finales des compétitions auxquelles il participe. »