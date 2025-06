Bojan Bogdanovic annonce sa retraite après 10 saisons NBA

Bojan Bogdanovic a officiellement annoncé sa retraite dimanche via les réseaux sociaux, mettant fin à une carrière de plus de deux décennies au plus haut niveau. L’ailier croate de 36 ans n’a pas pu surmonter une blessure au pied qui le tenaille depuis 14 mois et lui a valu deux opérations chirurgicales.

« Parfois, dans la vie, vous ne choisissez pas le moment : c’est le moment qui choisit pour toi », a écrit Bogdanovic dans son message d’adieu. « Après 14 mois à me battre contre une blessure au pied, deux opérations et d’innombrables efforts pour revenir sur le terrain, le moment est venu pour moi de refermer un chapitre. »

Bojan Bogdanovic has officially announced his retirement from Basketball Congrats on an incredible career Bogey ❤️ pic.twitter.com/PZ4rswc4kd — Jazz Lead (@JazzLead) June 29, 2025

Une décennie de régularité en NBA

Drafté en 31e position par les Brooklyn Nets en 2011, Bogdanovic avait choisi de parfaire son jeu en EuroLeague avant de rejoindre la NBA en 2014. Son parcours américain l’a mené à travers six franchises : Brooklyn Nets, Washington Wizards, Indiana Pacers, Utah Jazz, Detroit Pistons et New York Knicks.

L’ailier de 2,01 m laisse derrière lui des statistiques remarquables de régularité : 15,6 points, 3,6 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne sur 719 matchs de saison régulière. Ses pourcentages témoignent de son efficacité : 46% aux tirs, 39,4% à 3-points et 86% aux lancers-francs.

Sa meilleure campagne statistique remonte à la saison 2022-2023 sous le maillot des Pistons, où il avait compilé 21,6 points, 3,8 rebonds et 2,6 passes de moyenne avec des pourcentages exceptionnels (49% au tir, 41% à 3-points).

Un palmarès européen et international remarquable

Bien qu’il n’ait jamais atteint les finales de conférence NBA malgré de belles campagnes avec le Jazz, Bogdanovic s’est illustré sur la scène européenne et internationale. Natif de Mostar en Bosnie-Herzégovine, il a remporté des titres de champion avec le Cibona Zagreb en Croatie et le Fenerbahçe en Turquie.

Sous les couleurs croates, « Bogey » a marqué les esprits lors des Jeux olympiques 2016 à Rio, où il avait terminé meilleur marqueur du tournoi avec 25,3 points de moyenne. Cette performance reste l’un des moments forts de sa carrière internationale, même si aucune médaille n’est venue couronner ses efforts avec la sélection nationale.