Transfert : Zacharie Perrin passe du SLUC Nancy à Hambourg

La signature de Zacharie Perrin à Hambourg a été officialisée ce lundi 30 juin. Le joueur du SLUC Nancy la saison dernière va tenter de poursuivre sa progression en dehors du championnat de France, en Bundesliga ainsi qu’en EuroCup.

Das französische Talent kommt von @SLUCbasketNancy und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. @Perr1Zach wurde 2024 U20-Europameister und zum MVP des Turniers ausgezeichnet.

Partir à l’étranger pour s’affirmer

Zacharie Perrin (2,08 m, 20 ans) n’a pas pu exploser comme il l’aurait souhaité en rejoignant le SLUC Nancy et la Betclic ELITE. Après une saison de très belle facture en ELITE 2 en 2023-2024 à Antibes (10,1 points et 6,8 rebonds en 24 minutes de jeu), la transition vers la première division française n’a pas été aussi aisée.

En 30 matchs de Betclic ELITE cette saison, il a tourné à 6,7 points à 56 % de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne. Des statistiques honnêtes mais insuffisantes au regard des attentes placées en lui. Ni véritable poste 4, ni totalement adapté au poste 5 à ce niveau, le natif de Besançon a peiné à trouver sa place dans la raquette du SLUC, avec notamment une adresse à 3-points (12,5% avec un peu plus d’une tentative par match) ou aux lancers francs (40%) beaucoup trop insuffisante.

Désormais, Zacharie Perrin va tenter de suivre une trajectoire à la Joan Beringer, qui s’est très bien développé en partant à l’étranger au Cedevita Olimpija Ljubljana en Slovénie. « Zacharie est un jeune homme formidable, qui est en plus un très bon joueur de basket. Il a déjà prouvé son talent à plusieurs reprises, surtout chez les juniors », s’enthousiasme son nouvel entraîneur, Benka Barloschky, à propos du MVP de l’EuroBasket U20 en 2024. « Je me réjouis beaucoup de notre collaboration et je suis sûr que nous verrons un joueur absolument super motivé ».