Pour la première fois de l’histoire, six Français ont été draftés en NBA, ce qui dépasse les scores des cuvées précédentes pourtant déjà excellentes.

C’est à noter : les six Français candidats à la Draft cette année ont été sélectionnés (hors joueurs auto-éligibles de la génération 2003). Un 100% qui prouve encore une fois la popularité des basketteurs français parmi les scouts américains. Les franchises NBA continuent à vouloir tenter des paris sur des joueurs très jeunes mais pleins de promesses. Même si tous ne seront pas forcément inclus dans cette ligue où les places sont si chères. Six draftés français la même année : ce n’était tout simplement jamais arrivé dans l’histoire. Le record des éditions 2024 et 2016 (cinq drafté) a été battu.

Testez vos connaissances sur les français sélectionnés

Chargement du quiz sur le basket… 

🔍 Résumé du quiz

10 questions sur nos joueurs français sélectionnés lors de cette draft NBA 2025



Afficher les réponses Question 1 : Combien de Français ont maintenu leur nom pour la Draft NBA 2025 ? A) 6

B) 4

C) 5

D) 7 Afficher la réponse Réponse correcte : A) 6. Explication : 6 Français peuvent toujours prétendre à une sélection à la Draft NBA 2025 : Maxime Raynaud, Joan Beringer, Nolan Traoré, Noa Essengue, Mohamed Diawara et Noah Penda. Question 2 : Où jouait le jeune Joan Beringer durant la saison 2024-2025, pour préparer la Draft ? A) Ljubljana

B) Strasbourg

C) Cholet

D) Ulm Afficher la réponse Réponse correcte : A) Ljubljana. Explication : La saison dernière, Joan Beringer évoluait en Slovénie, au Cedevita Olimpija Ljubljana, en ABA Liga et en EuroCup. Question 3 : Quel jeune a été élu meilleur jeune de la saison de Betclic Elite en 2025 ? A) Noah Penda

B) Mohamed Diawara

C) Nolan Traoré

D) Noa Essengue Afficher la réponse Réponse correcte : A) Noah Penda. Explication : Auteur d’une excellente saison au Mans, avec qui il a remporté la Leaders Cup, Noah Penda a été élu meilleur jeune du championnat de France pour la saison 2024-2025. Question 4 : Dans quelle fac Maxime Raynaud a-t-il suivi son cursus universitaire en NCAA ? A) Stanford

B) Santa Clara

C) UCLA

D) University of Central Florida Afficher la réponse Réponse correcte : A) Stanford. Explication : Après avoir notamment évolué à Nanterre chez les jeunes aux côtés de Victor Wembanyama, Maxime Raynaud a suivi un cursus complet à Stanford, université au programme scolaire prestigieux. Question 5 : Hormis la NBA, quelle grande entité Maxime Raynaud rêvait-il d’intégrer ? A) La NASA

B) L’Agence France Presse

C) La brigade de Paul Bocuse

D) BeBasket Afficher la réponse Réponse correcte : A) La NASA. Explication : De son propre aveu, Maxime Raynaud avait choisi la fac de Stanford pour poursuivre ses études en parallèle du basket. Il a longtemps hésité entre intégrer la NASA ou la NBA. Question 6 : Quelle affirmation concernant Nolan Traoré est fausse ? A) Nolan Traoré compte déjà 9 sélections en Equipe de France.

B) Son frère a joué en NBA.

C) Nolan Traoré est un meneur.

D) Avant sa Draft, il jouait à Saint-Quentin.

E) Nolan Traoré a été sacré meilleur jeuneSmile de la saison 2024-2025 de BCL. Afficher la réponse Réponse correcte : A) Nolan Traoré compte déjà 9 sélections en Equipe de France. Explication : Auteur d’une saison prometteuse avec Saint-Quentin, Nolan Traoré a été sacré meilleur jeune de la saison de Basketball Champions League (BCL). Son frère, Armel Traoré, a joué pendant quelques mois en NBA, chez les Los Angeles Lakers. Mais il n’a pas joué 9 matchs en EDF : il compte 1 sélection, pour 10 points inscrits. Question 7 : Quelle distinction Mohamed Diawara a-t-il obtenu durant la saison 2024-2025 ? A) Meilleur jeune de la phase aller de Betclic Elite

B) Meilleur marqueur sur une rencontre

C) Recordman de contres en un match Afficher la réponse Réponse correcte : A) Meilleur jeune de la phase aller de Betclic Elite. Explication : Mohamed Diawara a été élu meilleur jeune de la phase aller de la saison 2024-2025 de Betclic Elite. Pour sa première saison pleine dans l’Elite, Diawara valait 6,1 points, 3,2 rebonds, 1,4 passe décisive en moins de 20 minutes de moyenne. Question 8 : Joan Beringer a été repéré très tôt par la Sig Strasbourg, qui l’a recruté à seulement 9 ans. A) Faux

B) Vrai Afficher la réponse Réponse correcte : A) Faux. Explication : Faux ! Ne trouvant plus de crampons de foot à sa taille, Joan Beringer a pris sa première licence de basket il y a seulement 4 ans, en septembre 2021. Quatre ans plus tard, il est annoncé au premier tour de la Draft NBA 2025. Question 9 : Dans quelle équipe Noa Essengue évoluait-il cette saison ? A) L’ancienne équipe de Killian Hayes

B) L’ancienne équipe de Bilal Coulibaly

C) L’ancienne équipe de Zaccharie Risacher

D) L’ancienne équipe de Tidjane Salaün Afficher la réponse Réponse correcte : A) L’ancienne équipe de Killian Hayes. Explication : En 2024-2025, Noa Essengue jouait à Ulm, en Allemagne, l’ancienne équipe de Killian Hayes. Question 10 : Quel est le Français le plus âgé de la cuvée ? A) Maxime Raynaud

B) Noa Essengue

C) Nolan Traoré

D) Mohamed Diawara Afficher la réponse Réponse correcte : A) Maxime Raynaud. Explication : Né en 2003, Maxime Raynaud est le Français le plus âgé de la cuvée, à 22 ans. Mohamed Diawara et Noah Penda ont vu le jour en 2005 ; quand Noa Essengue, Nolan Traoré et Joan Beringer sont nés en 2006 (!).

Quiz préparé par Arthur Puybertier