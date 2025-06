Afficher la réponse

Explication : Quand il était enfant, son truc, c’était le foot. « J’en ai fait beaucoup », souffle-t-il, de Sélestat, sa ville de naissance, où il a vécu jusqu’à ses dix ans, à Strasbourg. En bon Alsacien, cette fois, il soutient le Racing Club de Strasbourg, « avant tout », et « aime bien Manchester City aussi. »

Réponse correcte : C) Foot.

Afficher la réponse

Afficher la réponse

Afficher la réponse

Réponse correcte : B) Non.

Explication : Du coup, en bon Alsacien, il voyait quand même qui était Frank Ntilikina ? « Non non », se marre-t-il. « À part LeBron James, Stephen Curry et Michael Jordan, je ne connaissais rien à rien du basket. Ah si, Shaquille O’Neal également ! »