Un intérieur américano-nigérian qui sort de NCAA arrive à Vitré

L’Aurore Vitré Basket Bretagne a officialisé la signature de Fidelis Okereke, un intérieur américano-nigérian de 22 ans (1,98 m), qui va débuter sa carrière professionnelle en Nationale 1 après quatre saisons passées dans le championnat universitaire américain NCAA.

Un profil défensif et athlétique en renfort

Passé par les universités de CSUN (Cal State Northridge) puis de Cal State Bakersfield, Fidelis Okereke a bouclé sa dernière saison en NCAA avec 6,3 points, 4,5 rebonds et 1,2 contre de moyenne par match, tout en étant le seul joueur de son équipe à débuter les 33 rencontres de la saison. Il s’est notamment distingué par une double performance à 15 points et un double-double (14 points et 11 rebonds) contre UC Davis et Leo DeBruhl (voir plus bas).

« Je suis vraiment reconnaissant de rejoindre officiellement l’équipe. C’est un honneur de pouvoir débuter ma carrière professionnelle ici. J’aime la compétition et j’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, de travailler dur et de contribuer du mieux possible à la réussite du club », a déclaré le natif de Carson (Californie) dans le communiqué du club.

Un joueur complet et engagé selon Fabien Calvez

L’entraîneur Fabien Calvez s’est montré enthousiaste à l’idée d’intégrer Okereke à sa raquette : « Fidelis est un joueur puissant, athlétique et très actif. Il excelle sur le pick and roll, possède une grosse présence au rebond, et s’illustre par son implication défensive. »

Avec son profil de protecteur de cercle et son impact des deux côtés du terrain, le néo-professionnel apportera de la densité physique dans la raquette vitréenne, aux côtés d’Adama Koné (2,02 m). Il retrouvera par ailleurs à Vitré l’un de ses anciens adversaires de conférence NCAA, le meneur américain Leo DeBruhl (1,91 m), lui aussi arrivé cet été.

L’effectif de Vitré prend forme

Avec cette recrue, l’Aurore Vitré complète encore un peu plus son effectif pour la saison 2024-2025 en Nationale 1, qui s’annonce dense et compétitive.