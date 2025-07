Où regarder France – Slovénie, le quart de finale de l’EuroBasket U18 ?

Qualifiée dans la douleur face à la Bulgarie (76-72), l’équipe de France U18 masculine affronte la Slovénie ce jeudi à 13h30 en quart de finale de l’EuroBasket U18, à Belgrade (Serbie). Malgré les absences, dont celle d’Adam Atamna, les Bleuets d’Élise Prod’homme veulent créer l’exploit contre une sélection slovène en pleine confiance.

Un quart de finale à suivre en direct et gratuitement

Ce jeudi à 13h30, les Bleuets tenteront de décrocher leur place dans le dernier carré de l’EuroBasket U18. Le match contre la Slovénie sera diffusé gratuitement et en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA. Un bon moyen de suivre la rencontre, même depuis la France, sans abonnement ou plateforme payante. Voici le lien :

Une Slovénie en démonstration face à la Grèce

Si la France a dû s’employer jusqu’au bout pour battre la Bulgarie en huitièmes, la Slovénie, elle, a littéralement écrasé la Grèce (103-72). Portée par son arrière grand gabarit Mark Morano Mahmutovic (24 points), la sélection slovène arrive en pleine confiance dans ce quart de finale. Un défi de taille pour une équipe de France qui ne pourra pas compter sur Adam Atamna, blessé au visage lors du deuxième match du tournoi.

Une équipe de France diminuée mais combative

Malgré les absences et son bilan de 4 victoires en 4 matches, l’équipe dirigée par Élise Prod’homme garde l’ambition d’atteindre le dernier carré de cet Euro. Le collectif tricolore pourra s’appuyer sur sa combativité, sa défense et l’impact physique d’Hugo Yimga-Moukouri dans l’aile pour tenter de ralentir le jeu offensif slovène. La mission s’annonce difficile mais pas impossible pour des Bleuets qui ont montré du caractère lors des matchs précédents, contre la Turquie dimanche et la Bulgarie ce mercredi.