Justinas Jogminas, dernière recrue de Saint-Vallier pour la saison 2025-2026

Justinas Jogminas rejoint le Saint-Vallier Basket Drôme (SVBD) pour sa première expérience en France. Passé par plusieurs clubs en Lituanie et une courte pige en Allemagne, le poste 4 de 27 ans vient compléter un effectif drômois désormais au complet pour la saison 2025-2026 de Nationale 1.

Un renfort expérimenté pour l’intérieur

Après avoir évolué en première division lituanienne sous les couleurs de Mazeikiai (9,3 points et 4,4 rebonds de moyenne en 2024-2025), Justinas Jogminas (1,98 m) s’apprête à relever un nouveau défi dans la Drôme. Joueur polyvalent capable de couvrir plusieurs postes, il vient compléter un secteur déjà composé de Tervell Beck, Eric Bosc et Daryl Néree.

« C’est un joueur expérimenté de première division lituanienne qui peut jouer sur plusieurs postes. Il est mobile, intelligent, explosif. Il n’a pas une grande taille, mais compense avec son côté athlétique, son QI basket. Travailleur, on est ravis de l’avoir parmi nous », s’est félicité le coach Alexandre Casimiri dans le communiqué du club.

L’effectif du SVBD est désormais complet

Avec cette dernière signature, le SVBD boucle son recrutement estival. L’effectif est composé de Rasolonjatovo et Derradji à la mène, Hoyaux et Thimon sur les postes arrière, Yao Delon et Archinard sur le poste 3, Jogminas et Bosc à l’aile forte, et Beck avec Neree dans la raquette.

Le club retrouvera les terrains dès ce lundi pour entamer sa préparation avant une saison de Nationale 1 qui démarrera le week-end du 19 septembre.