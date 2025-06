[Vidéo] De -12 à trois minutes de la fin à un titre de l’EuroBasket : l’incroyable remontada de la Belgique

En finale de l’EuroBasket 2025, les Belgian Cats ont réalisé l’impensable : menées de 12 points à moins de trois minutes de la fin, elles ont renversé l’Espagne (67-65) pour décrocher un deuxième titre européen consécutif. Une fin de match renversante à Athènes conclue par un 14-0. Malgré une prestation solide, l’Espagne s’est écroulé dans les dernières minutes, laissant filer un titre qui lui semblait promis.

Antonia Delaere a réalisé l’interception décisive pour donner la victoire à la Belgique. Auparavant, l’ancienne Villeurbannaise, Julie Allemand, ainsi que l’ex du BLMA, Kyara Linskens, ont marqué de gros paniers, tout comme la première double MVP de l’histoire du tournoi, Emma Meesseman.

Retrouvez dans la vidéo suivante l’incroyable finish de la Belgique pour remporter l’EuroBasket 2025 contre l’Espagne.

Incredible comeback by Belgium to become back-to-back @EuroBasketWomen champions 🔥#EuroBasketWomen, where amazing happens 🤷 pic.twitter.com/EnyycxWSYj

