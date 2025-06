LeBron James poursuit sa carrière aux Lakers et vise encore le titre à 40 ans

LeBron James (2,03 m, 40 ans) ne raccrochera pas les baskets tout de suite. Selon ESPN, via son agent Rich Paul (de l’agence Klutch Sports), le quadruple champion NBA a décidé d’activer sa player option à 52,6 millions de dollars pour disputer une 23e saison dans la Ligue, toujours sous le maillot des Los Angeles Lakers. À 40 ans, l’ailier emblématique garde intacte sa motivation : celle de jouer le titre.

Full ESPN story on LeBron James exercising his $52.6 million player option for the 2025-26 season and what it means for his Los Angeles Lakers future: https://t.co/dG42VHUSkz

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025