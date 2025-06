Du vert de Blois à celui du Portel : Thomas Hieu-Courtois retrouve la Betclic ELITE

Thomas Hieu-Courtois sera toujours en Vert à la rentrée, mais plus sous le maillot de l’ADA Blois. Après quatre saisons en cumulées dans le Loir-et-Cher, d’abord de 2016 à 2018 puis ces deux dernières années de 2023 à 2025, l’ailier-fort va cette fois revêtir la tunique verte de l’ESSM Le Portel. Après Filip Kruslin, le club stelliste s’ajoute une seconde recrue d’expérience avec le Martiniquais, signé pour deux saisons.

Un an après sa dernière venue en Betclic ELITE, Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans) va pouvoir regoûter au plus haut niveau du basket français au Portel. Le joueur avait dû se résoudre à laisser la première division au terme de la saison 2023-2024, synonyme de relégation pour Blois. Resté à l’ADA en ELITE 2, le natif de Sèvres a échoué avec ses partenaires à faire remonter directement le club blésois, après avoir vu Boulazac chiper la première place de la saison régulière et s’être fait surprendre au 1er tour des playoffs par la JA Vichy.

PROFIL JOUEUR Thomas HIEU-COURTOIS Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 29 ans (17/11/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,4 #114 REB 4,3 #58 PD 2,8 #65

La saison dernière en ELITE 2, Thomas Hieu-Courtois valait encore plus de 8 points à 44% aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes de jeu en moyenne. L’ancien joueur de Lille, Nantes, Aix-Maurienne et Strasbourg apportera toute son expérience de la LNB à l’effectif de Kenny Grant, en plus de son profil d’ailier-fort fuyant avec une réelle menace à 3-points.