Iliana Rupert : « Ce n’est pas un pas en arrière, mais une étape de plus dans la construction du groupe »

« Nous sommes très déçues. On ne venait vraiment pas pour terminer à la quatrième place… Notre dernier objectif était de repartir avec une médaille. Donc c’est une grande déception mais c’est comme ça. Il faudra au moins réussir à s’en servir afin de revenir plus fortes dans le futur.

En attaque, un peu comme sur les derniers matchs, la balle a été très statique : ça ne bouge pas, on ne trouve pas trop de solutions, on se regarde un peu jouer. En plus, en défense, on n’était pas dans nos standards. Donc on ne fait pas autant de stops que d’habitude et on ne marque pas… C’est compliqué de gagner dans ces conditions.

Je trouve qu’on avait pourtant bien switché sur la petite finale. On avait bien pris le temps de digérer la demi-finale chacune de notre côté. Dès ce samedi, il y avait une autre mentalité pour se remobiliser. L’état d’esprit était là. On était motivées, prêtes dans les têtes. On voulait aller chercher cette médaille car on sait qu’on a vraiment travaillé dur.

Est-ce un recul ? Non, ce n’est pas un pas en arrière, juste une étape de plus dans la construction et le process du groupe. C’est comme ça. On ne peut pas toujours (gagner)… L’équipe de France est habituée à être toujours au top niveau donc c’est forcément décevant, vraiment pas évident à vivre. Ce que Valou (Ayayi) a dit dans le huddle, c’est qu’il faut apprenne individuellement et collectif, que ça nous serve pour le futur. Il y a des choses qu’on va devoir travailler et analyser, mais ça reste une grosse déception. »