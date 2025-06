LyonSO ajoute de nouveaux atouts, dont un champion Espoirs Pro B et un scoreur de NM1

Avec l’un des entraineurs les plus expérimentés de la division, Philippe Hervé, Lyon SO a su produire un basket efficace malgré un roster jeune, les menant à disputer la poule haute. Après avoir assuré une bonne partie de son ossature pour l’exercice 2025-2026, dont le leader US Darhius Nunn, le club de la ville lumière va enregistrer l’arrivée de trois recrues : Mike Nwabuzor, Matéo Landry et Anthony Wassom.

Il sera accompagné de Mike Nwabuzor selon les informations du journaliste Christian Jougleux du Républicain Lorrain.@Be_BasketFr https://t.co/zaYOUxFYF6 — Gauthier_carboni (@FVersus2020) June 26, 2025

Une doublette US Nunn – Nwabuzor

En effet, selon les informations du Républicain Lorrain, Mike Nwabuzor va passer de Metz à Lyon SO. L’arrière de 1,90 m sort d’une saison plutôt réussie pour sa première dans l’Hexagone à Metz en NM1. Le protégé des Canonniers a en effet aligné 14,6 points, 4 rebonds et 4.2 passes en 30 minutes de jeu en moyenne lors de ses 34 apparitions avec le Metz BC. Reste à déterminer de quelle manière Philippe Hervé utilisera les deux scoreurs américains dans ses systèmes de jeu.

La seconde nouvelle recrue lyonnaise va quant à elle retrouver la Nationale 1, en la personne de Mateo Landry. Après son départ de Caen en 2022, il a été champion de France NM2 en 2023 avec l’ALL Jura Basket. Renforcé sur le plan physique, celui qui a des origines martiniquaises et congolaises espère enfin prouver qu’il a franchi un palier à bientôt 25 ans.

Enfin, un autre renfort de taille débarque à Lyon SO : Anthony Wassom. Il s’agit du MVP du championnat Espoirs Pro B avec Orléans. Le pivot, qui a effectué une quinzaine d’apparitions dans l’effectif de Lamine Kébé, va vivre sa première expérience en professionnel.

Une touche de jeunesse ajoutée

En cette fin juin, le board des Lionceaux a officialisé également le renfort de Mathys Leroy (20 ans). Le meneur de 1,89 mètre est promu au sein de l’équipe première après deux années passées avec la réserve en NM3. Enfin, plus étonnant, Philippe Hervé intègre le jeune prometteur Mathieu Baron (17 ans) qui s’aguerrira à la mène. Ce dernier a pris part à 7 rencontres de NM3 avec la réserve.