Darhius Nunn et quatre cadres prolongent à LyonSO pour la saison 2025-2026

Darhius Nunn et ses coéquipiers Maxime Semelet, Kevin Comblon, Noah Manet et Junior Zero continueront l’aventure avec LyonSO la saison prochaine. Toujours coachée par Philippe Hervé, l’équipe de Nationale 1 s’appuiera sur cette stabilité pour viser encore plus haut après avoir atteint la poule haute cette saison.

Cinq joueurs prolongent à LyonSO

LyonSO a décidé de miser sur la continuité. Le club a annoncé conserver cinq de ses éléments majeurs pour la saison 2025-2026 : Darhius Nunn, Maxime Semelet, Kevin Comblon, Noah Manet et Junior Zero. Sous les ordres de Philippe Hervé, l’équipe avait réussi à intégrer la poule haute de NM1 en 2023-2024, affichant de belles ambitions pour l’avenir.

Arrivé l’été dernier, Darhius Nunn (1,75 m, né le 1er janvier 1997 à Fairmont, États-Unis) a été l’un des hommes forts de l’exercice écoulé. Le meneur américain a tourné à 14,7 points, 2,7 rebonds et 5,2 passes décisives en 39 matchs. Meneur à fort tempérament, il a su imposer son rythme et son leadership sur les parquets de NM1.

À ses côtés, Maxime Semelet, Kevin Comblon, Noah Manet et Junior Zero ont également convaincu le staff de leur importance dans le projet lyonnais. Ce noyau dur constituera la base de l’effectif pour tenter de franchir un cap la saison prochaine.

Un projet dans la continuité

Avec Philippe Hervé toujours aux commandes, LyonSO compte capitaliser sur la cohésion d’un groupe désormais bien rodé. Si l’effectif n’est pas encore finalisé, cette série de prolongations permet au staff de construire autour d’une ossature solide et expérimentée.