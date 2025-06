Migna, quel sentiment domine après ce dernier match ?

J’ai envie de dire dégoûtée. Il n’y a pas vraiment de mot pour exprimer tout cela si ce n’est du dégoût et presque du regret, de pas avoir saisi cette opportunité avec une médaille. On ne peut que s’en vouloir.

Vous n’avez pas réussi à jouer en équipe ?

Oui, ça fait un moment que c’est un peu comme ça. C’est la résultante, face à une équipe qui, elle, se passe le ballon et fait les choses collectivement. On a eu du mal à trouver les ressources collectives. On le paye.

Comment l’expliquez-vous ? Est-ce dû à la demi-finale ou ça vous guettait depuis plus longtemps que ça ?

Je dirais que la demi-finale a mis en lumière tout ça. On a eu du mal à trouver des solutions. Je ne dis pas que ça nous guettait, mais on a eu d’autres problématiques, qui ne nous ont pas permis de mettre ça en lumière. La demi-finale a montré ça. Et malheureusement, sur la petite finale, on n’a pas réussi à le résoudre…

Est-ce que ça vient de vous, du manque de solution qu’on vous a proposé ?

On est sur le terrain, donc c’est nous avant tout. Je pense qu’on n’a pas su lire les bons trucs que le jeu nous donnait. On n’a pas su partager le ballon quand il fallait. Mais on a aussi manqué d’adresse, et quand on manque d’adresse, il faut pouvoir alterner. On a manqué aussi de réussite à l’intérieur. C’est un tout. À chaud, c’est difficile de cibler exactement tout ce qui ne va pas. Mais c’était une finale, en fait, et on l’a manqué.

La manière, et le fait de perdre de 15 points, rend les choses plus compliquées à gérer ?

Oui, ce n’est pas cool…Ça reste du sport, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il ne faut pas avoir de regrets et malheureusement, on en a un peu là… Il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça : la première, c’est que c’est une leçon d’humilité. C’est ce qui nous faut pour rebondir. On a eu une très bonne campagne, on a déjà une très bonne équipe. Mais je pense juste qu’on a manqué d’humilité sur certaines choses, ce qui fait qu’on n’a pas la médaille qu’on mérite.

Y-a-t-il le sentiment de ne pas avoir tout donné ?

Non. Il n’y en a pas une qui n’a pas mal quelque part, qui n’est pas fatiguée, ce n’est pas ça. C’est peut-être plus d’un point de vue tactique, d’un point de vue stratégique, ou même entre nous collectivement… Peut-être aussi qu’on a manqué de réussite.

L’idée est de s’en servir pour le futur ?

Bien sûr. C’est une leçon. Soit on gagne, soit on apprend. Et là, on apprend beaucoup.

Propos recueillis au Pirée,