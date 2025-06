Historique de Levallois, Sacha Giffa va continuer d’être l’entraîneur des Metropolitans

Sacha Giffa sera toujours l’entraîneur des Metropolitans Levallois en 2025-2026. Le club francilien a confirmé le technicien français sur son banc pour le prochain exercice. Ce dernier avait pris la relève de Franck Le Goff, démis de ses fonctions en cours de saison

Sacha Giffa va donc continuer de mener l’entité Levallois Metropolitans pour sa 2e saison en NM1. En début d’année 2025, cet historique de l’institution Metropolitans (membre de la célèbre génération des Cardiac Kids (1995/99), champion de France Pro B 1998 avec le LSC) a été appelé à reprendre l’équipe en main après la décision du club de se séparer de Franck Le Goff, davantage pour des questions de management (attitude jugée trop autoritaire par ses joueurs) que de résultats sportifs (4e de la Poule A de Nationale 1). Au final, Levallois a terminé sa première saison dans la division fédérale à la 12e place de la Poule Haute, après un très gros début de saison.

« Ce club, c’est une grande partie de ma vie »

Sur le post Instagram d’annonce de sa prolongation de contrat, Sacha Giffa a confié sa satisfaction de poursuivre son aventure au sein d’un club avec lequel il est profondément lié.

« Je suis très fier de poursuivre l’aventure en tant que coach du Metropolitans Basketball Club pour la saison prochaine. Ce club, c’est une grande partie de ma vie : j’y suis arrivé en cadet première année, j’y ai grandi jusqu’à devenir joueur pro durant la période Cardiac Kids avec Ron Stewart, puis j’ai eu la chance d’apprendre en tant qu’assistant auprès de coachs de haut niveau comme Vincent Collet, Fred Fauthoux ou encore Jurij Zdovc. »

« Aujourd’hui, c’est un vrai bonheur de pouvoir rendre au club tout ce qu’il m’a transmis. Je reste fidèle à ses valeurs : former les joueurs, transmettre la joie de l’effort, et faire progresser le collectif. L’objectif est clair : être meilleur que l’année dernière, et même meilleur qu’hier. »