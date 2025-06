Portland conserve Rayan Rupert pour la saison 2025-2026

Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) continue son aventure NBA à Portland. Sélectionné en 43e position de la Draft 2023, le joueur français a vu les Trail Blazers lever l’option de sa troisième saison de contrat, prolongeant son bail jusqu’en 2026.

Trail Blazers exercise 2025-26 team option on the contract of Rayan Rupert. 🏀

Learn more 🔗 : https://t.co/3lEAJnalQL pic.twitter.com/JpDVlaFKer

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 28, 2025