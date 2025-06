Lonzo Ball rejoint Cleveland : les Cavaliers échangent Isaac Okoro contre le meneur des Bulls

Les Cleveland Cavaliers ont officialisé l’acquisition de Lonzo Ball en provenance des Chicago Bulls, contre Isaac Okoro, selon ESPN. Ce transfert intervient alors que Cleveland se prépare à une potentielle perte de Ty Jerome lors de la free agency.

Un pari calculé pour Cleveland malgré les interrogations sur la santé de Ball

Ball, âgé de 27 ans, arrive chez les Cavaliers après une saison de retour encourageante avec Chicago, où il a compilé 7,6 points, 3,4 rebonds et 3,3 passes décisives par match. Le meneur de 1,98 m avait manqué les saisons 2022-2023 et 2023-2024 complètes suite à une blessure au genou gauche qui avait nécessité une greffe de ménisque et de cartilage en mars 2023.

Malgré ses problèmes de santé récurrents – il n’a joué que 35 matchs cette saison après une blessure au poignet droit – Ball représente une solution intéressante pour Cleveland. Son contrat de deux ans et 20 millions de dollars inclut une option d’équipe pour 2026-2027, offrant une flexibilité appréciable aux Cavaliers.

Le président des opérations basketball de Cleveland, Koby Altman, et son staff avaient ciblé Ball depuis plusieurs mois, s’étant déjà renseignés lors de la trade deadline de février avant de finaliser cet échange.

Chicago mise sur la jeunesse et la défense avec Okoro

Les Bulls récupèrent Isaac Okoro, ailier de 24 ans qui a disputé 55 matchs cette saison avec des moyennes de 6,1 points, 2,4 rebonds et 1,2 passes décisives. Shooteur à 35,1% à 3-points en carrière, Okoro apporte un profil défensif solide qui s’inscrit dans la philosophie de jeu de Billy Donovan.

Prolongé pour trois ans avec Cleveland l’été dernier, Okoro pourra former un tandem défensif redoutable aux côtés d’Ayo Dosunmu dans le backcourt des Bulls. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Chicago de miser sur des joueurs jeunes, à l’image de Josh Giddey qui a impressionné cette saison.

Pour Cleveland, ce transfert permet de libérer de l’espace salarial tout en sécurisant le poste de meneur. Avec les Cavaliers dépassant déjà de 12 millions de dollars le second seuil de la luxury tax et le bonus de 45 millions de dollars d’Evan Mobley à venir, l’arrivée de Ball offre une alternative économique si Jerome venait à partir.