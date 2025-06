Nicolas Batum refuse sa player option mais devrait rester aux Clippers

Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a pris une décision stratégique en refusant sa player option de 4,9 millions de dollars pour devenir agent libre, selon ESPN. Cette démarche du vétéran français de 36 ans s’inscrit dans une logique de repositionnement contractuel plutôt que d’un réel départ des Los Angeles Clippers.

Los Angeles Clippers forward Nicolas Batum is declining his $4.9 million player option for the 2025-26 season to become a free agent, sources tell ESPN. There's mutual interest between the NBA veteran and the Clippers in a new deal together. pic.twitter.com/mDyfBTzIGp

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2025