« De grandes chances que ce soit ma dernière » – Nicolas Batum devrait encore jouer lors de la saison 2025-2026

La dernière image de Nicolas Batum sur un parquet NBA ne devrait pas être une élimination en Game 7 avec les Los Angeles Clippers. Non, l’ex-capitaine des Bleus devrait encore pousser pour une saison supplémentaire comme il l’a laissé entendre en cette mi-mai, histoire de disputer un 21e exercice professionnel en carrière.

Si Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a mis un terme à sa carrière internationale à l’été 2024 au terme des Jeux olympiques de Paris, l’ailier est encore motivé à l’idée de prolonger le plaisir en NBA. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre au micro de BeIN Sports.

« ll y a des très grandes chances que ce soit ma dernière (2025-2026). Ce que je vais faire après, je n’ai pas forcément d’idée encore» Nicolas Batum, à propos de la suite de sa carrière

Encore un fort impact en playoffs à 36 ans

Il serait en effet bien dommage pour Nicolas Batum de raccrocher les sneakers vu ce qu’il est encore capable d’apporter sur un terrain de basket. Dans son costume de role-player qui lui va si bien, Batman a encore été très précieux pour les Los Angeles Clippers cette saison. S’il tournait à 4 points et 2,8 rebonds en saison régulière (17 minutes de jeu de moyenne sur 78 matchs), il s’est révélé une nouvelle fois comme un facteur X en playoffs, avec 5,6 points à 39% aux tirs à 3-points, avec 3,9 rebonds, 2 passes décisives et 1,7 contre en 24 minutes de jeu sur sept matchs de post-season. Et quand vous recevez des éloges de vos adversaires, comme le triple MVP Nikola Jokic – « les gens oublient à quel point il est bon » -, cela peut vous motiver à poursuivre.

S’il ne sait pas encore de quoi sera fait son après-carrière, Nicolas Batum devrait en tout cas repartir pour une dernière danse en NBA, vraisemblablement aux Clippers. Le Normand dispose d’une option pour resigner avec la franchise californienne à 4,9 millions de dollars la saison. De plus, à l’exception de la saison 2023-2024 à Philadelphie, l’ailier évolue à LA depuis 2020, une ville dans laquelle il se sent très bien avec sa famille.