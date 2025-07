Avec la signature d’un rookie, Hyères-Toulon a bouclé son recrutement

Après Blois, Hyères-Toulon est devenu la cinquième équipe d’ÉLITE 2 à boucler son recrutement en accueillant Bensley Joseph (1,89 m, 23 ans) après Victor Diallo, Ikenna Ndugba, Jito Kok et Elwin Ndjock.

Une bonne cote en NCAA

Une arrivée intrigante puisque ce rookie débarque sur la rade auréolé d’une bonne cote, auteur d’un bon parcours universitaire, avec notamment une participation au Final Four en 2023 sous les couleurs de Miami, sa ville natale (où il est resté pendant les huit premiers mois de sa vie avant de déménager dans le Massachussets).

Longtemps joueur de rôle chez les Hurricanes, le Floridien a explosé la saison dernière en rejoignant Providence (de 9,6 points et 3,4 rebonds à 13,2 points à 42%, 4,1 rebonds et 3,2 passes décisives. « Joueur complet, il s’est affirmé par sa solidité défensive, son QI basket, et sa capacité à faire briller ses coéquipiers », se réjouit le HTV, sans oublier une mention pour son adresse à 3-points, particulièrement intéressante (39,8%).

Un statut de Cotonou

Une signature qui a été longue à se dessiner pour Hyères-Toulon, avec un dossier qui a pris trois mois avant de se concrétiser. Le temps de positionner le joueur sur le marché européen, alors qu’il n’avait pas d’agent, puis de le convaincre de l’attrait du projet varois.

Cerise sur le gâteau pour le HTV : Bensley Joseph arrive avec le statut de Cotonou, disposant d’un passeport haïtien grâce à sa mère. Capable de tenir les deux postes arrières, il sera surtout attendu par Stéphane Dumas comme un 2-1.

L’effectif de Hyères-Toulon version 2025/26 :