Les Lakers prolongent Jaxson Hayes pour la saison 2025-2026 en doublure de Deandre Ayton

Jaxson Hayes reste aux Los Angeles Lakers. Le pivot américain de 25 ans a signé un nouveau contrat d’un an avec la franchise californienne, devenant ainsi le backup de la nouvelle recrue Deandre Ayton.

Free agent center Jaxson Hayes has agreed on a one-year deal to return to the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Hayes' agents, Bill Duffy and Marlon Harrison of WME Basketball, finalized a contract with Lakers president Rob Pelinka on Thursday. pic.twitter.com/fZOeqVyo9u

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2025