Le SLUC Nancy complète son secteur intérieur avec Isaiah Cozart

Isaiah Cozart est la dernière pièce du puzzle du SLUC Nancy dans le secteur intérieur pour la saison 2025-2026. Ce dernier est un pivot très athlétique et axé sur le travail défensif, qui va découvrir la France et la Betclic ELITE.

Un gros rebondeur et contreur

Natif de Richmond dans le Kentucky, Isaiah Cozart a effectué tout sa formation de basketteur dans son fief. Après avoir joué au lycée dans sa ville de naissance, l’intérieur a ensuite effectué un cursus universitaire de cinq saisons d’un bout à l’autre de l’État, entre Western Kentucky Hilltoppers (2019-2022) et Eastern Kentucky Colonels (2022-2024). Après une dernière saison en NCAA impressionnante avec un double-double de moyenne (15,6 points, 10 rebonds et 3,9 contres !), il a lancé sa carrière professionnelle en Allemagne au Rasta Vechta.

En Bundesliga, Isaiah Cozart a disputé une vingtaine de matchs pour 4,3 points à 55% aux tirs, 5,6 rebonds et 1,5 contre en 18 minutes de jeu en moyenne. Malgré l’engagement de son équipe en BCL, ce dernier n’a joué que deux rencontres, contre Galatasaray, pour notamment une sortie à 4 points et 7 rebonds face au finaliste de la dernière Ligue des Champions.

Un profil rare et précieux

« Ce poste 5 possède un profil rare et précieux : très rapide, très costaud du haut du corps, vif et explosif », décrit Sylvain Lautié, l’entraîneur nancéien, à propos de Isaiah Cozart dans le communiqué du club. « Ce qui nous a immédiatement séduits, c’est sa capacité à sortir sur les écrans, avoir un impact, puis réintégrer la défense intérieure avec une grande vitesse – un atout rarement maîtrisé à ce poste. Isaiah est un joueur qui avance, qui impose le contact, qui ne recule jamais. Isaiah est aussi un rebondeur de très haut niveau : il monte vite, lit bien les trajectoires et capte de nombreux ballons. Il est capable de dominer les deux panneaux, ce qui nous apportera une assise précieuse dans le jeu. »

À Nancy, Isaiah Cozart vient compléter la peinture aux côtés de Aundre Hyatt, Stéphane Gombauld, Kevin Marsillon-Noléo ainsi que de Kany N’Kouka, à qui le SLUC vient d’offrir un premier contrat professionnel. Le secteur intérieur nancéien est totalement renouvelé, alors que Shevon Thompson y a fait sa loi pendant deux saisons de très haut-niveau.