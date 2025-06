Officiel : Stéphane Gombauld s’engage pour trois saisons avec le SLUC Nancy

Stéphane Gombauld (2,05 m, 28 ans) fait son grand retour au SLUC Nancy, comme annoncé. Le club lorrain a officialisé ce mardi la signature pour trois saisons de son ancien MVP de Pro B, de retour en France après deux années passées en Italie, à Sassari puis Reggio Emilia.

Stéphane Gombauld revient pour trois ans

C’est désormais officiel : Stéphane Gombauld est de retour au SLUC Nancy Basket. Deux ans après son départ pour l’Italie, l’intérieur guadeloupéen s’engage pour trois saisons avec le club lorrain. Une nouvelle forte sur le plan sportif mais aussi symbolique, tant le joueur avait marqué les esprits lors de son premier passage.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2021-2022 avec Nancy (MVP de Pro B, montée en Betclic ELITE), puis d’une belle confirmation dans l’élite (13,6 points, 6,5 rebonds et 1,5 passe pour 16,4 d’évaluation), il avait ensuite tenté l’aventure à l’étranger. Il a évolué à Sassari, puis à Reggio Emilia, disputant également la BCL.

PROFIL JOUEUR Stéphane GOMBAULD Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 28 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 6,9 #123 REB 4,5 #45 PD 0,3 #201

Un retour attendu par le club et ses supporters

Le SLUC n’a pas tardé à partager sa joie de retrouver l’un de ses anciens piliers. « Stéphane est un joueur talentueux, travailleur, qui connaît déjà la maison et partage nos valeurs », a déclaré son coach Sylvain Lautié. « Son engagement sur le terrain, son expérience sur les deux dernières saisons en Italie et en Coupe d’Europe lui ont permis de se développer dans la dureté et physiquement. »

Pour le directeur exécutif Laurent Eisenbach, le retour de Gombauld est même un symbole : « Pétri de qualités sportives et humaines, Stéphane est un leader silencieux, toujours exemplaire, travailleur insatiable. »

Le projet se structure autour de ses anciens

Après le retour d’Enzo Goudou-Sinha, le SLUC Nancy mise de nouveau sur un visage bien connu et apprécié de Gentilly. Stéphane Gombauld est un joueur capable de s’imposer dans la raquette comme de s’écarter pour sanctionner, fort de son expérience en France et en Europe.

« Bienvenue chez toi Stéphane ! », conclut le communiqué du club. Une phrase qui résume bien l’enthousiasme autour de ce retour, qui pourrait bien servir de catalyseur pour la saison 2025-2026.