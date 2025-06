Stéphane Gombauld vers un retour au SLUC Nancy, deux ans après son départ

Stéphane Gombauld (2,05 m, 28 ans), MVP de Pro B en 2022 avec le SLUC Nancy, est tout proche de retrouver le club lorrain. Parti à l’étranger après une belle saison en Betclic ELITE, l’intérieur guadeloupéen devrait ainsi retrouver un environnement qu’il connaît bien, où il a brillé par le passé.

Stéphane Gombauld bientôt de retour en Lorraine

Deux ans après avoir quitté Nancy, Stéphane Gombauld est proche d’un retour au SLUC. L’intérieur guadeloupéen, passé par l’INSEP, avait porté le club lorrain en 2021-2022, concluant la saison avec un titre de MVP de Pro B et une montée en Betclic ELITE à la clé. La saison suivante, il avait confirmé à l’échelon supérieur avec 13,6 points de moyenne, avant de s’envoler pour l’Italie.

En 2023-2024, il avait évolué au Dinamo Sassari, avec une saison solide en Serie A (10,5 points à 68,3 % aux tirs et 5,3 rebonds en moins de 20 minutes sur 39 matches). Cela lui avait ouvert les portes du Pallacanestro Reggiana. Cette saison 2024-2025, il tournait à 6,9 points et 4,5 rebonds en championnat italien, et 7 points et 5,4 rebonds en Ligue des Champions (BCL).

Un retour symbolique et stratégique pour Nancy

Avec le retour d’Enzo Goudou-Sinha déjà acté, le SLUC Nancy poursuit son été des retrouvailles. Recruter Gombauld, c’est faire revenir un joueur emblématique de la montée, qui connaît la maison et le championnat.

« Stéphane est un joueur athlétique, bon en pick and roll et très efficace en transition », soulignait son coach à Reggio Emilia, Dimitrios Priftis, à son arrivée dans le club italien.

Ce retour permettrait aussi à Gombauld de relancer sa carrière dans un contexte familier, après deux saisons à l’étranger. Pour Nancy, ce serait un pari mesuré sur un joueur qui a déjà prouvé sa valeur en France, notamment sous les couleurs du SLUC.

Un parcours fait d’allers-retours, mais toujours de progression

Leader des équipes de France jeunes de la génération 1997, Stéphane Gombauld a longtemps été vu comme un grand espoir du basket français. S’il ne s’est pas imposé en première division dès ses débuts, son parcours a été marqué par une progression constante, de Lille à Blois, de la Serbie à la Pro B, avant de devenir MVP de la division et de s’exporter en Italie.

Aujourd’hui, c’est donc un joueur d’expérience, avec un vécu européen, qui pourrait poser à nouveau ses valises à Gentilly. Un atout précieux pour un club qui veut franchir un cap en Betclic ÉLITE.